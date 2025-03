Better Call Saul: Το αναπάντεχο γεγονός που καθόρισε την «σπουδαιότερη σειρά της τελευταίας δεκαετίας» - iefimerida.gr

Ένα νέο βιβλίο για το «Βetter Call Saul» αναφέρεται στο γεγονός που καθόρισε την πορεία της, κατά πολλούς, «σπουδαιότερης σειράς της τελευταίας δεκαετίας».

Καθώς το «Better Call Saul» έμπαινε στην τελική του ευθεία, οι θαυμαστές της σειράς ήταν ενθουσιασμένοι με το πώς θα τελείωνε το prequel του «Breaking Bad».

Τι θα συνέβαινε με τους υπόλοιπους χαρακτήρες, όπως η Kim Wexler και ο Lalo Salamanca; Πόσο χρόνο θα περνούσε ο Saul ως «Gene» από το Cinnabon; Και, το πιο σημαντικό, πότε, πώς και γιατί ο Τζίμι ΜακΓκιλ, ένας σκιώδης αλλά κυρίως αξιοπρεπής δικηγόρος, θα μεταμορφωνόταν πλήρως στην «ηθικώς ανήθικη» εκδοχή του Σολ Γκούντμαν;

Και τότε, ξαφνικά και εντελώς αναπάντεχα, στις 27 Ιουλίου του 2021, συνέβη το γεγονός που άλλαξε για πάντα την σειρά. Σε ένα διάλειμμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του όγδοου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν στο Αλμπουκέρκι, ο πρωταγωνιστής Bob Odenkirk υπέστη μια πολύ σοβαρή (και σχεδόν μοιραία για τον ίδιο) καρδιακή προσβολή.

Ξαφνικά, όλα τα παραπάνω ερωτήματα ήταν ήσσονος σημασίας για τον συνδημιουργό της σειράς, τον Peter Gould, ο οποίος νοιαζόταν μόνο για την επιβίωση και την υγεία του πρωταγωνιστή και φίλου του. Ο Gould ορθά υπέθεσε ότι η σειρά θα σταματούσε απότομα αν ο Odenkirk πέθαινε ή απλά δεν μπορούσε να επιστρέψει λόγω επιπλοκών στην υγεία του.

H καρδιακή προσβολή που άλλαξε τα πάντα

Όπως αναφέρεται σε ένα απόσπασμα από το νέο βιβλίο «Saul Goodman v. Jimmy McGill: The Complete Critical Companion to Better Call Saul» (που κυκλοφορεί στις 4 Φεβρουαρίου), ο Gould μοιράζεται την άποψή του για την ημέρα της καρδιακής προσβολής και τις συνέπειές της καθώς και το τι έπρεπε να αλλάξει στην παραγωγή μόλις ο Odenkirk ήταν σε θέση να συνεχίσει τη δουλειά του. Κυρίως δε, με ποιο τρόπο αυτό το γεγονός καθόρισε καταλυτικά το φινάλε της σειράς.

«Την ημέρα της καρδιακής προσβολής του Μπομπ, ήμουν στο Λος Άντζελες. Ο Vince [Gilligan] μου τηλεφώνησε επειδή σκηνοθετούσε όταν συνέβη, και μου είπε: "Ο Μπομπ κατέρρευσε στο πλατό, και πραγματικά δεν φαίνεται καλά". Το πρώτο μου ένστικτο ήταν να τρέξω στο Αλμπουκέρκι - αλλά δεν το έκανα, γιατί υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τριγυρνούσαν εκεί, ανήσυχοι. Βοήθησα στον συντονισμό της μεταφοράς της οικογένειας του Bob στο Αλμπουκέρκι», λέει ο Γκουλντ. Και συνεχίζει:



«Στις μέρες που ακολούθησαν, απλά δεν είχαμε ιδέα ποια θα ήταν η κατάστασή του. Ήταν άσχημο, να μην ξέρουμε τι θα συνέβαινε στη συνέχεια. Και τότε, αρκετά σύντομα, εντελώς εκπληκτικά, βρέθηκα να μιλάω στο τηλέφωνο με τον ίδιο τον Bob. Τον άκουγα μια χαρά, αλλά δεν θυμόταν όλα τα πράγματα σωστά. Ήταν στο δωμάτιο με τη [γυναίκα του, την] Ναόμι και είπε: "Πίτερ, δεν έχω τίποτα να κάνω εδώ. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα σενάριο για να μελετήσω. Ξέρω ότι δεν σου αρέσει να τα στέλνεις πολύ νωρίς". Και η Ναόμι πήρε το ακουστικό απότομα και μου είπε: "Όχι, όχι, δεν θα του στείλεις τίποτα!". Επειδή κυριολεκτικά, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να καθίσει σε ένα δωμάτιο απολύτως ήρεμος και ότι χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει. Ειλικρινά, εκείνη την στιγμή δεν ξέραμε αν το σώου θα συνεχιζόταν ή αν η σειρά θα τελείωνε απότομα».



Η Rosa Estrada ήταν η ιατρική σύμβουλος της σειράς και στη συνέχεια ήταν υπεύθυνη για όλα τα πράγματα του Covid. «Και επειδή ήταν εκεί, είναι ένας από τους λόγους που ο Μπομπ είναι ζωντανός σήμερα», παραδέχεται ο Γκουλντ. Και επισημαίνει:

«Λίγο μετά, οι γιατροί είπαν ότι είναι σε θέση να επιστρέψει, αλλά θα πρέπει να τον προσέχουμε». Και έτσι, οι γιατροί του Bob μάς έθεσαν κάποιους κανόνες. Όπως και εμείς θέσαμε κάποιους κανόνες σχετικά με το πώς θα δούλευε, επειδή ο Bob είναι εργασιομανής. Και προετοιμάζεται σαν τρελός γι' αυτό. Ξέρει όλους τους διαλόγους. Έχει δουλέψει από πριν με τους άλλους ηθοποιούς πριν φτάσει στο πλατό. Έπρεπε πραγματικά να σκεφτούμε πώς θα το χειριστούμε όλο αυτό προκειμένου ο πρωταγωνιστής μας... να μην μάς μείνει στα χέρια».

Η επιστροφή του πρωταγωνιστή

«Ήμουν στο Αλμπουκέρκι όταν επέστρεψε. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα να τον έχουμε στα γυρίσματα. Νομίζω ότι ανησυχούσε περισσότερο για το τι ένιωθαν οι άλλοι παρά για τον εαυτό του. Το πρώτο πλάνο που κάναμε ήταν ένα μικρό στιγμιότυπο από τη σκηνή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου ξυπνούν μαζί. Και είναι ένα θαύμα, αλλά ήταν πολύ συναισθηματικό. Ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας», θυμάται ο Γκουλντ.

«Οι περισσότερες συζητήσεις μας ήταν: "Τι μπορούμε να συνεχίσουμε να γυρίζουμε αυτή τη στιγμή;". Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί σε εκείνο το σημείο της σεζόν, ξαφνικά είχαμε πολύ υλικό με τον "Mike" και τον "Gus"», συνοψίζει ο Γκουλντ και παραδέχεται ευθαρσώς ότι:



«Αλλά κοιτάξτε, αν ο Μπομπ τότε δεν ήταν ο εαυτός του… [μεγάλη παύση] Δεν χρειαζόταν να το σκεφτώ, αλλά θα πω ότι νομίζω ότι θα είχαμε απλά εγκαταλείψει τη σειρά. Νομίζω ότι η [παραγωγός εταιρεία] Sony θα είχε μια τρομερή οικονομική ζημιά, γιατί θα ήταν μια εντελώς ελλιπής και προβληματική ιστορία. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος μέσα από την Sony έπρεπε να αρχίσει να κάνει κάποιους υπολογισμούς για το τι είδους ζημιά θα έπρεπε να υποστούν και δόξα τω Θεώ αυτό δεν συνέβη».

Καμία αλλαγή στο σενάριο



Στην ερώτηση του Rolling Stone, αν έπρεπε να ξαναγράψουν κάποιο από το σεναριακό υλικό του Μπομπ για τα υπόλοιπα επεισόδια λόγω των κανόνων υγείας των γιατρών, ο Γκουλντ ξεκαθαρίζει ότι «σεναριακά, δεν αλλάξαμε τίποτα και δεν χρειάστηκε. Αν είχαμε κάτι που ήταν σωματικά απαιτητικό, θα έπρεπε να βρούμε τρόπους να το γυρίσουμε χρησιμοποιώντας έναν "σωσία" του».

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη η συγκεκριμένη σεζόν γυρίστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. «Όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, αυτό που άκουγες στη δουλειά ήταν: "Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να γυρίσει μια σκηνή με πλήθος. Τα πάντα θα είναι δύο, τρία άτομα σε ένα δωμάτιο". Αλλά εμείς δεν ήμασταν οκ με αυτό. Δεν θέλαμε να κάνουμε ξαφνικά μια σεζόν που δεν θα μοιάζει με την υπόλοιπη σειρά εξαιτίας της πανδημίας. Δεν μπορούμε να ρίξουμε τα στάνταρ μας ή να αλλάξουμε τον τρόπο που λέγεται η ιστορία εξαιτίας αυτής της εξωτερικής περίστασης. Έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να το παρακάμψουμε όλο αυτό», λέει ο δημιουργός της σειράς.



Όπως λέει ο Γκουλντ, ήταν μια πραγματικά δύσκολη σεζόν, ειδικά λόγω της υγείας του Bob, αλλά και του Covid και του πόσο φιλόδοξη ήταν η σειρά.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Τα πραγματικά άσχημα πράγματα συμβαίνουν αν οι άνθρωποι είναι σκατά μεταξύ τους και αυτό δεν συνέβη ποτέ, αλλά ήταν απλά σωματικά και συναισθηματικά κουραστικό. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος όλοι αισθάνονταν καλά και ήμασταν περήφανοι για αυτό που είχαμε καταφέρει».

Το συγκινητικό φινάλε

Πιστεύει ο Γκουλντ ότι το φινάλε της σειράς, όταν κοιτάζονται καθώς η Κιμ πηγαίνει προς την έξοδο, αυτή είναι η τελευταία φορά που ο Σολ και η Κιμ βλέπουν ο ένας τον άλλον;



«Αυτή η σκηνή ήταν κάτι που πρόσθεσα στο τέλος. Αυτό που με ενθουσίασε σε αυτή ήταν η θλίψη και η ασάφεια της. Η ελπίδα και η επιθυμία μου είναι οι χαρακτήρες να συνεχίσουν να ζουν στο μυαλό των θεατών. Έτσι, λίγη ασάφεια είναι καλή. Στο μυαλό μου, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι έχει τελειώσει μαζί του. Βρίσκεται σε μια από τις πιο φρικτές καταστάσεις που μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος [σ.σ: εννοεί την φυλακή]. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν πρόκειται να του τηλεφωνήσει, να του στείλει ένα γράμμα, να του στείλει μερικά μετρητά για να αγοράσει τσιγάρα, οτιδήποτε. Και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν πρόκειται να γίνει πραγματικά χρήσιμος στους άλλους κρατούμενους. Φαίνεται ότι το έχει κάνει ήδη. Έχει βρει ένα είδος ισορροπίας εκεί μέσα. Αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα έφευγε για πάντα και δεν θα είχε ποτέ καμία επαφή μαζί του».