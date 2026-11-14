Αθηνά Ωνάση: Πού ζει και τι κάνει σήμερα -Η νέα ζωή, η επιστροφή στους αγώνες ιππασίας και οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Μπορεί η Αθηνά Ωνάση να γεννήθηκε σε μία από τις πιο διάσημες οικογένειες του κόσμου, ωστόσο ως ενήλικη επέλεξε να κρατήσει τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αθηνά Ωνάση επανέρχεται ενεργά στην ιππασία, αγοράζοντας τον Οκτώβριο του 2026 τη φοράδα Cossinelle έναντι ποσού που εκτιμάται στο 1-1,2 εκατ. ευρώ. Συμμετείχε ήδη σε αγώνες στην Ιταλία, σηματοδοτώντας την αγωνιστική της επιστροφή.

Το 2026 η Ωνάση ενεπλάκη σε δικαστική διαμάχη με τον επιχειρηματία Γιαν Τοπς, μετά από επένδυση 63 εκατ. ευρώ. Η σύγκρουση, που αφορούσε την οικονομική πληροφόρηση, έφτασε στο Εφετείο του Άμστερνταμ χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Η καριέρα της στην ιππασία έχει σημαδευτεί από σοβαρούς τραυματισμούς. Το 2007 τραυματίστηκε στην πλάτη, ενώ το 2012 υπέστη κατάγματα σε δύο σπονδύλους μετά από πτώση, επιστρέφοντας ωστόσο στην αγωνιστική δράση την επόμενη χρονιά.

Μέσα στο 2026 αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο του γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου Groupe Casino για «προσωπικούς λόγους», μετά από σύντομη θητεία. Παράλληλα, πραγματοποίησε σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις σε επιδείξεις μόδας στο Παρίσι.

Η 41χρονη εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση με την πολυτάραχη ζωή έχει επιλέξει συνειδητά μια εξαιρετικά ιδιωτική καθημερινότητα, με ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις, προστατεύοντας την προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο το 2026 έφερε αρκετές εξελίξεις τόσο στην επαγγελματική της δραστηριότητα όσο και στη μεγάλη της αγάπη, τα άλογα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ¡Hola!, η Αθηνά Ωνάση ζει στην Ολλανδία και διατηρεί εγκαταστάσεις ιππασίας στο Βάλκενσβαρντ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Την ίδια πληροφορία καταγράφει και η επίσημη βάση δεδομένων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), η οποία αναφέρει ότι διατηρεί στάβλο στην περιοχή. Στο παρελθόν έχει ζήσει επίσης στην Ελβετία, τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ.

Η νέα αγορά που την έφερε ξανά στο προσκήνιο

Τον Οκτώβριο του 2026 η Αθηνά Ωνάση απέκτησε τη 13χρονη φοράδα Cossinelle, ένα άλογο με σημαντική παρουσία στις διεθνείς διοργανώσεις υπερπήδησης εμποδίων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αυστριακό εξειδικευμένο μέσο EQWO έγραψε στις 14 Οκτωβρίου ότι η Cossinelle, η οποία μέχρι τότε αγωνιζόταν με τον Αυστριακό αναβάτη Felix Koller, πουλήθηκε στην Αθηνά Ωνάση. Η ίδια εμφανίζεται στη FEI ως ιδιοκτήτρια της φοράδας από τις 2 Οκτωβρίου.

Η αξία της συμφωνίας εκτιμάται κοντά στο 1-1,2 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο το ακριβές τίμημα να έχει ανακοινωθεί επισήμως. Το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει από εκτιμήσεις της αγοράς και όχι από επίσημη ανακοίνωση.



Η Αθηνά Ωνάση στο photocall του Bal d’Été στο Musée des Arts Décoratifs, στο Παρίσι / Φωτογραφία: Marc Piasecki/Getty Images

Η Αθηνά Ωνάση αγωνίστηκε ήδη με την Cossinelle

Η αγορά φαίνεται να σηματοδοτεί και την πιο ενεργή αγωνιστική επιστροφή της Αθηνάς Ωνάση στην ιππασία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της FEI, η ίδια αγωνίστηκε με την Cossinelle στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2026 στο San Giovanni in Marignano της Ιταλίας.

Στις 22 Οκτωβρίου κατέλαβε την 7η θέση σε αγώνισμα ύψους 1,15 μέτρων, ενώ ακολούθησαν ακόμη δύο συμμετοχές, στις 23 και 24 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον, καθώς, σύμφωνα με το ¡Hola!, τα τελευταία χρόνια είχε περιορίσει τις αγωνιστικές εμφανίσεις της, χωρίς όμως να απομακρυνθεί από τον χώρο της ιππασίας και των επαγγελματικών στάβλων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικαστική διαμάχη με τον Γιαν Τοπς

Το 2026 σημαδεύτηκε και από μια σημαντική επιχειρηματική και δικαστική σύγκρουση για την Αθηνά Ωνάση, αυτή τη φορά με τον Ολλανδό επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη της ιππασίας Γιαν Τοπς.

Η Ωνάση είχε επενδύσει το 2022, μέσω εταιρείας συμφερόντων της, περίπου 63 εκατ. ευρώ στην JT Sports, αποκτώντας ποσοστό περίπου 25% στην εταιρεία που συνδέεται με τις διεθνείς διοργανώσεις Global Champions Tour και Global Champions League.

Στη συνέχεια, προέκυψε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών σχετικά, μεταξύ άλλων, με την οικονομική πληροφόρηση που λάμβανε ως μέτοχος, την πορεία της επένδυσης και την προσπάθειά της να αποχωρήσει από αυτή.

Η υπόθεση έφτασε στο Επιχειρηματικό Τμήμα του Εφετείου του Άμστερνταμ, ενώ το καλοκαίρι του 2026 οι δύο πλευρές επιχείρησαν να επιλύσουν τη διαφορά μέσω διαμεσολάβησης, χωρίς να προκύψει τελικά συμφωνία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 28 Αυγούστου 2026, πάντως, το δικαστήριο απέρριψε αίτημα εταιρείας που συνδέεται με την Αθηνά Ωνάση για προκαταρκτική εξέταση μαρτύρων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κλείσει συνολικά η επιχειρηματική διαφορά.

Αριστερά: Ο Γιαν Τοπς / Φωτογραφία Longines Tops International Arena Facebook - Δεξιά: H Αθηνά Ωνάση στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland στο Παρίσι / Φωτογραφία: Getty Images

Οι σοβαροί τραυματισμοί

Η πορεία της Αθηνάς Ωνάση στην ιππασία δεν ήταν χωρίς δύσκολες στιγμές. Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό της στη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας, είχε τραυματιστεί σε σπόνδυλο της πλάτης το 2007, ενώ τον Νοέμβριο του 2012 υπέστη ακόμη σοβαρότερο ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Η διάσημη κληρονόμος έπεσε από το άλογό της και υπέστη κατάγματα σε δύο σπονδύλους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, δεν είχε υποστεί βλάβη στον νωτιαίο μυελό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, επέστρεψε στην αγωνιστική δράση τον Αύγουστο του 2013. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιππασίας στο Χέρνινγκ, όπου κατέλαβε τη 14η θέση στην ατομική κατάταξη, με το άλογο Camille Z.

Η Αθηνά Ωνάση λατρεύει την ιππασία / Φωτογραφία: ΑΡ

Η αποχώρηση από τον όμιλο σούπερ μάρκετ Casino

Μέσα στο 2026 έκλεισε παράλληλα και ένα διαφορετικό κεφάλαιο για την Αθηνά Ωνάση.

Στις 27 Μαρτίου 2024 εντάχθηκε ως ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Groupe Casino, του μεγάλου γαλλικού ομίλου λιανεμπορίου που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον χώρο των σούπερ μάρκετ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα επίσημα εταιρικά έγγραφα η Ωνάση παρουσιαζόταν ως επενδύτρια και επαγγελματίας αθλήτρια της υπερπήδησης εμποδίων, ενώ αναφερόταν ότι διατηρεί επαγγελματικούς στάβλους στο Βάλκενσβαρντ από το 2010.

Τον Ιούνιο του 2026 αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Groupe Casino, με την αποχώρησή της να αποδίδεται σε «προσωπικούς λόγους».

Η Αθηνά Ωνάση στην επίδειξη μόδας του σχεδιαστή Stéphane Rolland



Η προσωπική της ζωή

Η Αθηνά Ωνάση παραμένει εξαιρετικά διακριτική σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Υπήρξε παντρεμένη με τον Βραζιλιάνο αναβάτη Álvaro «Doda» de Miranda Neto, τον οποίο γνώρισε μέσα από τον χώρο της ιππασίας. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και χώρισε το 2016, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2017.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκτοτε, έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πρόσφατες πληροφορίες για κάποια νέα σχέση. Σε παλαιότερη, σπάνια συνέντευξή της στο γαλλικό περιοδικό ιππασίας L’Éperon είχε εξηγήσει ότι ποτέ δεν την ενδιέφερε ιδιαίτερα η έντονη κοινωνική ζωή και ότι προτιμά την ηρεμία και την ιδιωτικότητα.

Μετά το διαζύγιό της, δημοσιεύματα τη συνέδεσαν ερωτικά με τον Ιταλό αναβάτη Alberto Zorzi. Η φημολογούμενη σχέση δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από την Αθηνά Ωνάση, ενώ ο ίδιος ο Zorzi είχε διαψεύσει ότι υπήρξε ερωτική σχέση μεταξύ τους.

Η Αθηνά Ωνάση με τον πρώην σύζυγό της / Φωογραφία: AP Photo/Silvia Izquierdo)

Οι σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις

Παρά τη διαχρονική επιλογή της να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, το 2026 πραγματοποίησε και ορισμένες σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιανουάριο βρέθηκε στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής του Παρισιού για την επίδειξη του Γάλλου σχεδιαστή Stéphane Rolland, ενώ τον Απρίλιο εμφανίστηκε ξανά σε επίδειξή του στο πλαίσιο της Barcelona Bridal Fashion Week.



Η Αθηνά Ωνάση στην επίδειξη μόδας του Γάλλου σχεδιαστή τον περασμένο Δεκέμβριο

Οι εμφανίσεις αυτές ήταν από τις ελάχιστες φορές τα τελευταία χρόνια που η Αθηνά Ωνάση βρέθηκε ξανά μπροστά στους φωτογραφικούς φακούς, την ώρα που η καθημερινότητά της εξακολουθεί να περιστρέφεται κυρίως γύρω από την Ολλανδία και την ιππασία.