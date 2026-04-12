Δείτε το αρχαίο ρωμαϊκό φορτίο 2.000 ετών ναυαγίου που ανακαλύφθηκε στον πυθμένα λίμνης στην Ελβετία - iefimerida.gr

Πριν από περίπου 2.000 χρόνια, ένα αρχαίο ρωμαϊκό πλοίο διέσχισε μια μεγάλη λίμνη σε περιοχή που σήμερα ανήκει στην Ελβετία. Και το φορτίο του βρέθηκε στον βυθό.

Τα ευρήματα αυτού του φορτίου μαρτυρούν πολλά για την εποχή και για τον τρόπο ζωής στους ρωμαϊκούς χρόνους, εξάπτοντας το ενδιαφέρον όλων.

Το πλοίο μετέφερε από ελαιόλαδο μέχρι τροχούς αρμάτων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για κάποιο άγνωστο λόγο, το πλοίο σκόρπισε το φορτίο του στον πυθμένα της λίμνης. Κουφάρι πλοίου δεν έχει βρεθεί, τουλάχιτον ακόμη, ωστόσο το φορτίο είναι αρκετό για να αποκαλύψει πολλά για την εποχή εκείνη, και την αρχαία ρωμαϊκή ζωή.





Πού βρέθηκε το φορτίο του ναυαγίου

Το φορτίο βρέθηκε στη λίμνη Νεσατέλ, στους πρόποδες των βουνών Ιούρα στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίμνη Νασατέλ

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν για πρώτη φορά τα αντικείμενα τον Νοέμβριο του 2024, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα drone για να παρακολουθήσουν την κατάσταση του πυθμένα της λίμνης. Σε καταδύσεις που έχουν γίνει έκτοτε έχουν ανακτήσει πολλά από τα αντικείμενα.

Πότε εκτιμάται ότι συνέβη το ναυάγιο του φορτίου

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το πλοίο μπορεί να ήταν ένα πολιτικό εμπορικό πλοίο με στρατιωτική συνοδεία. Εικάζουν ότι το πλοίο μετέφερε εξοπλισμό σε Ρωμαίους στρατιώτες που βρίσκονταν στο στρατόπεδο Vindonissa κατά μήκος του ποταμού Aare μεταξύ του 16 και του 45 μ.Χ. Αυτοί οι άνδρες ήταν μέρος της 13ης Λεγεώνας , η οποία στάλθηκε στη Vindonissa -η σημερινή πόλη Windisch- για να «εμποδίσει τις γερμανικές φυλές να προχωρήσουν νότια στο οροπέδιο της Ελβετίας για να πάρουν τον έλεγχο των αλπικών περασμάτων», σύμφωνα με το Ίδρυμα Octopus, μια ΜΚΟ που συνεργάζεται με το Γραφείο Αρχαιολογίας του Καντονιού του Νεσατέλ της Ελβετίας, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η λίμνη που εντοπίστηκε το ρωμαϊκό φορτίο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιθανότατα τα πλοία αναχώρησαν από το Eburodunum , ένα αρχαίο λιμάνι στο νότιο άκρο της λίμνης που τώρα ονομάζεται Yverdon-les-Bains, και στη συνέχεια έπλευσαν βόρεια διασχίζοντας αυτό που οι αρχαίοι Ρωμαίοι ονόμαζαν «Lacus Eburodunensis», σύμφωνα με το Divernet .

Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι το φορτίο βυθίστηκε καθώς το πλοίο πλησίαζε την είσοδο του καναλιού Thielle, το οποίο συνδέει τη λίμνη Neuchâtel με τη λίμνη Biel—πιθανώς ως αποτέλεσμα μιας ισχυρής, απροσδόκητης ριπής ανέμου. Το πλοίο μπορεί να βγήκε αλώβητο ή να βυθίστηκε σε άλλο σημείο της λίμνης.

Ενα από τα σπαθιά που βρέθηκαν σε θήκη

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η θεωρία ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την πιθανολογούμενη ηλικία του ναυαγίου. Η δενδροχρονολογική χρονολόγηση μιας ξύλινης σανίδας που βρέθηκε ανάμεσα στο φορτίο υποδηλώνει ότι το φορτίο χρονολογείται τουλάχιστον στο 17 μ.Χ., σύμφωνα με το Ίδρυμα Octopus. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης μια περόνη , ένα είδος καρφίτσας που δεν χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Ρώμη μέχρι την εποχή του Τιβέριου , μεταξύ 14 και 37 μ.Χ.

Η τοποθεσία του πλοίου παραμένει μυστήριο.

Ωστόσο, ο Julien Pfyffer, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος Octopus, επιλέγει να έχει μια αισιόδοξη άποψη για το τι μπορεί να συνέβη πριν από δύο χιλιετίες.

«Ίσως», λέει στο Artnet , «ανακουφισμένοι από το μεγάλο βάρος του φορτίου, οι ναύτες και οι Ρωμαίοι στρατιώτες έσωσαν το σκάφος τους».

Το φορτίο

«Εκείνη την εποχή, η απώλεια πρέπει να ήταν τεράστια», σημειώνεται σε δήλωση του Ιδρύματος Octopus. «Αλλά σήμερα, αυτό το τυχαίο ναυάγιο θα επιτρέψει σε πολλούς αρχαιολόγους και ιστορικούς να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζούσαν οι Ελβετοί , στην καρδιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φορτίο είναι σε καλή κατάσταση, αλλά οι ερευνητές ανησυχούν ότι μπορεί να υποστεί ζημιά ή να καταστραφεί από τη διάβρωση, τις άγκυρες σκαφών, τους βανδάλους και άτομα που έχουν πρόθεση να το λεηλατήσουν.

Ο Julien Pfyffer, σε απάντησή του στο περιοδικό Smithsonian ότι έχουν ήδη ανακτήσει 1.200 αντικείμενα.

Οι δύτες έχουν ανασύρει κεραμικά πιάτα, πιατέλες και κύπελλα που φαίνεται να έχουν παραχθεί κάπου στην Ελβετία. Άλλα σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνουν θραύσματα αμφορέων , τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ελαιολάδου και κρασιού. Βρήκαν ακόμη δύο σπαθιά, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρίσκεται ακόμα στη θήκη του, καθώς και μεταλλικά εργαλεία, κομμάτια από άρματα που έσερναν άλογα (συμπεριλαμβανομένου δύο τροχών), μια αξίνα, μια πόρπη ζώνης και ένα ψάθινο καλάθι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ