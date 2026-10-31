Απολύθηκε και έστησε επιχείρηση εκατομμυρίων πουλώντας φυτά από το μπαλκόνι του - iefimerida.gr

Ο Μπράντον Χερστ από το Λος Άντζελες έχασε τη δουλειά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας και άρχισε να μεταπωλεί φυτά μέσω του Facebook Marketplace.



Αν και στο παρελθόν δεν είχε ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φυτά, η πρώτη του αγγελία συνάντησε μεγάλη ζήτηση και έτσι από εκεί που απολύθηκε κατάφερε να στήσει μία επιχείρηση εκατομμυρίων.

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Άρχισε να πουλάει φυτά στα σόσιαλ και έστησε επιχείρηση εκατομμυρίων

Όλα ξεκίνησαν την άνοιξη του 2020 όταν δημοσίευσε προς πώληση ένα ροζ φυτό σε μια ροζ γλάστρα και η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. «Ο κόσμος άρχισε να μου στέλνει μηνύματα ασταμάτητα, ρωτώντας: "Ω, είναι διαθέσιμο; Μπορώ να έρθω να το πάρω;"», δήλωσε στο περιοδικό People. Μέσα σε έξι μήνες, η παράλληλη απασχόλησή του εξελίχθηκε σε οικογενειακή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν ο σύζυγός του, Τζος, και η μητέρα του, που πουλούσαν φυτά κάθε εβδομάδα από το μπαλκόνι τους.

Το 2021 δημιούργησε τον λογαριασμό «Brandon The Plant Guy» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συμβουλές για τη φροντίδα των φυτών. Τα βίντεό του στο TikTok συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το 2023 απέκτησε πρόσβαση στο TikTok Shop και στην πρώτη του ζωντανή μετάδοση πούλησε 250 φυτά μέσα σε περίπου τρεις ώρες, αντί για τα 30 που υπολόγιζε. Αρχικά, η οικογένειά του έπρεπε να διαχειριστεί μόνη της τη μεγάλη ζήτηση, συσκευάζοντας παραγγελίες στο σπίτι μέχρι αργά το βράδυ. Στη συνέχεια, γείτονες και πελάτες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.

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Η επιχείρηση έχει πλέον μεταφερθεί από το σπίτι σε ένα θερμοκήπιο και η επιχείρηση του Χερστ απασχολεί προσωπικό και διεκπεραιώνει περίπου 1.000 παραγγελίες καθημερινά.

Αποδίδει μέρος της επιτυχίας του σε μια καθοριστική αλλαγή στο επιχειρηματικό του σχέδιο στις αρχές του 2026: αντί να πουλάει φυτά σε σταθερές τιμές, περίπου 16 ή 35 δολαρίων, μετέτρεψε κάθε πώληση σε δημοπρασία. Όπως αναφέρει, μετά από αυτή την αλλαγή, τα κέρδη του τριπλασιάστηκαν.

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Παρά το γεγονός ότι η επιχείρησή του γιγαντώθηκε, ο Χερστ συνεχίζει να τη διαχειρίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω livestreams στο TikTok Shop. Πραγματοποιεί ζωντανές πωλήσεις αρκετά βράδια την εβδομάδα, μερικές φορές για έξι έως οκτώ ώρες κάθε φορά.

Ορισμένοι πελάτες μάλιστα είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν μεγάλα ποσά για να τον στηρίξουν. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα μιας γυναίκας που ξόδεψε 200 δολάρια για έναν κοινό πόθο σε μικρή γλάστρα, παρά το γεγονός ότι το φυτό δεν άξιζε τόσα χρήματα στην αγορά. Σύμφωνα με τον Χερστ, ήταν πελάτισσά του χρόνια και ήθελε να στηρίξει την επιχείρησή του.

Η επιτυχία οδήγησε τον Χερστ σε ένα σημείο που δεν είχε φανταστεί ποτέ, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς από πού ξεκίνησε. Μόλις που κατάφερε να αποφοιτήσει από το λύκειο, δεν πήγε σε πανεπιστήμιο και εργαζόταν ως διοικητικός βοηθός περιμένοντας μήνα με τον μήνα τον μισθό του.

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Τα σόσιαλ μίντια όμως του έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία και ένα λαμπρό μέλλον. «Η ζωή που έχω σήμερα δεν θα ήταν εφικτή χωρίς το TikTok Shop, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κατάφερα να κάνω πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν σε θέση να κάνω», λέει.

