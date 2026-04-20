Αμερικανίδα που μετακόμισε στη Σύρο περιγράφει τη ζωή της στο νησί -Με τι έπαθε... πολιτισμικό σοκ, τι την εντυπωσιάζει - iefimerida.gr

Μια Αμερικανίδα, η Κάρα Γουέστ, μετακόμισε στην Ελλάδα από το Τέξας και μοιράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία της από τη ζωή στη χώρα.

Όλα ξεκίνησαν το 2022 όταν έγινε μητέρα και άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζήσει στο εξωτερικό, αναζητώντας έναν πιο εναλλακτικό τρόπο ανατροφής για το παιδί της. Μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων γνώρισε την έννοια του world schooling, μίας εναλλακτικής εκπαιδευτικής προσέγγισης που αντικαθιστά τις παραδοσιακές τάξεις με εμπειρίες μέσα από τα ταξίδια. Έτσι, έμαθε για το πρόγραμμα Boundless Life στην Πορτογαλία, το οποίο συνδυάζει στέγαση, εκπαίδευση για τα παιδιά και εργασία για τους γονείς. Το 2023 η οικογένεια εγκατέλειψε το Τέξας και ταξίδεψε αρχικά στην Πορτογαλία και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία Αμερικανίδα περιγράφει τη ζωή της στην Ελλάδα



Από την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα ένιωσαν ότι βρήκαν το ιδανικό περιβάλλον και αποφάσισαν να παραμείνουν, υποβάλλοντας αίτηση για βίζα ψηφιακών νομάδων. Σε συνέντευξη στο People, η 34χρονη τονίζει ότι ο βασικός λόγος που τους κράτησε στη χώρα είναι το ισχυρό αίσθημα κοινότητας. «Για οτιδήποτε χρειαζόμασταν βοήθεια ή υποστήριξη, είχαμε μια κοινότητα γύρω μας ανά πάσα στιγμή», λέει και εξηγεί ότι ακόμα και όταν χρειάζονταν να βρουν παιδικό σταθμό για τη μικρή τους πάντα κάποιος, είτε ντόπιος είτε ξένος κάτοικος, ήταν εκεί για να τους βοηθήσει. Στέκεται στο ενδιαφέρον που δείχνουν οι γείτονές της, αν δεν την δουν για μέρες, σε περίπτωση για παράδειγμα που έχει αρρωστήσει, ενώ σημειώνει επίσης ότι και η κοινότητα των ψηφιακών νομάδων και τον ομογενών στην Ελλάδα είναι μεγάλη. «Ήταν απολύτως απίστευτο να έχουμε τόση υποστήριξη και κοινότητα γύρω μας, επειδή νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ήξερα καν τα ονόματα των γειτόνων μου», τονίζει.

Η Γουέστ εξηγεί επίσης ότι η 4χρονη κόρης της έχει πια προσαρμοστεί πλήρως και θεωρεί την Ελλάδα σπίτι της. «Έχει συνηθίσει να περπατάει παντού, να πηγαίνει στους φούρνους και να αγοράζει φρέσκα προϊόντα, να πηγαίνει στον πάγκο με τα λαχανικά και όλοι να ξέρουν το όνομά της», λέει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καθημερινότητα στο ελληνικό νησί χαρακτηρίζεται από πιο χαλαρούς ρυθμούς, ενώ η κουλτούρα του καφέ στην Ελλάδα είναι ένα από τα στοιχεία που της έκαναν εντύπωση. «Υπάρχει καφές σε κάθε γωνιά. Ο καφές είναι απολύτως πεντανόστιμος. Δεν έχω ξαναπιεί ποτέ κάτι σαν τον ελληνικό καφέ», λέει η Γουέστ.



Σε άλλο σημείο αναφέρεται στις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες έπρεπε να προσαρμοστεί, όπως για παράδειγμα το σπαστό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, την ώρα του δείπνου που είναι πιο αργά και το γεγονός ότι τα παιδιά μένουν το βράδυ έξω. «Είναι απλώς αυτά τα μικρά πράγματα που αποτέλεσαν πολιτισμικά σοκ, αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί όλα είναι τόσο συλλογικά και αγαπώ το πόσο ζεστοί και φιλόξενοι είναι οι Έλληνες», λέει η Γουέστ.

Η ζωή στη Σύρο



Σήμερα, η οικογένεια ζει στη Σύρο σε ένα διαμέρισμα με δύο υπνοδωμάτια για το οποίο πληρώνει 1.400 δολάρια τον μήνα. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε νησί, δεν στερούνται σύγχρονων ανέσεων, καθώς υπάρχουν υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων και άλλων προϊόντων, αν και με λιγότερες επιλογές σε σχέση με τις ΗΠΑ. Μιλώντας για το κυκλαδίτικο νησί, η Γουέστ περιγράφει ότι έχει πολλά εστιατόρια και καταστήματα που είναι ανοιχτά όλο το χρόνο και ότι ξεχωρίζει για τα αρχοντικά με την νεοκλασική αρχιτεκτονική. Όταν νιώθει ότι το νησί είναι πολύ μικρό, απλώς παίρνει το πλοίο για άλλα νησιά ή για την Αθήνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Γουέστ αναφέρει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει αρνητική συμπεριφορά ως Αμερικανίδα στο εξωτερικό, αντιθέτως υπογραμμίζει τη θερμή φιλοξενία των Ελλήνων. «Οι άνθρωποι είναι τόσο ζεστοί. Είναι τόσο ευγενικοί και φιλόξενοι. Αν έρχεσαι με διάθεση να μάθεις περισσότερα για την κουλτούρα, να ενταχθείς σε αυτήν και να τη σέβεσαι, τότε θέλουν να σε καλέσουν στο επόμενο οικογενειακό τραπέζι. Το να βρίσκομαι στην Ελλάδα έχει πραγματικά αποκαταστήσει την πίστη μου στην ανθρωπότητα, στον τρόπο που αγαπούν και φέρονται στα παιδιά, στη ζεστή φιλοξενία. Είναι ο πολιτισμός και οι άνθρωποι. Σε τραβούν πραγματικά. Η ομορφιά είναι τόσο εκπληκτική», λέει.

Καταλήγοντας σημειώνει ότι η αγάπη που λαμβάνει η οικογένειά της στην Ελλάδα ήταν ο λόγος να αποφασίσουν να παραμείνουν και να την αποκαλούν πλέον σπίτι τους.