Λευτέρης Πετρούνιας, 15 χρόνια γράφει ιστορία, κερδίζει μετάλλια και συγκινεί: Πώς ο Δημοσθένης Ταμπάκος ενέπνευσε το παιδί που έγινε θρύλος των κρίκων - iefimerida.gr

Ο Δημοσθένης Ταμπάκος έγινε το παιδικό πρότυπο του Λευτέρη Πετρούνια, χωρίς να φαντάζεται κανείς πως χρόνια αργότερα οι δύο αθλητές θα μοιράζονταν την ίδια αγωνιστική σκηνή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Λευτέρης Πετρούνιας, ως παιδί, βρήκε το αθλητικό του πρότυπο στον Δημοσθένη Ταμπάκο, παρακολουθώντας τον στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000. Η επιτυχία του Ταμπάκου έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στα όνειρα του νεαρού αθλητή για την ενόργανη γυμναστική.

Το 2009 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κότμπους, ο 18χρονος Πετρούνιας αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελικό μαζί με το είδωλό του, Δημοσθένη Ταμπάκο. Η στιγμή αυτή σηματοδότησε τη συμβολική συνάντηση δύο γενεών της ελληνικής γυμναστικής.

Το όνειρο της κατάκτησης ενός Ολυμπιακού μεταλλίου έγινε πραγματικότητα για τον Λευτέρη Πετρούνια το 2016. Στους Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους, συνεχίζοντας τη μεγάλη ελληνική παράδοση στο αγώνισμα.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε άλλη μία διάκριση στην καριέρα του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ. Η επιτυχία αυτή, λίγο πριν τα 36 του χρόνια, επιβεβαιώνει τη διαχρονική του παρουσία στην παγκόσμια ελίτ.

Όταν ήταν μικρό ο Λευτέρης Πετρούνιας παρακολουθούσε μπροστά στην τηλεόραση τον Δημοσθένη Ταμπάκο να αγωνίζεται στους κρίκους. Ονειρευόταν να του μοιάσει, να αποκτήσει τη δύναμη και την τεχνική του και, γιατί όχι, να βρεθεί μια μέρα στην κορυφή του κόσμου. Χρόνια αργότερα, ο Λευτέρης Πετρούνιας όχι μόνο γνώρισε το παιδικό του είδωλο, αλλά βρέθηκε να προπονείται και να αγωνίζεται μαζί του, προτού γράψει τη δική του ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

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Την ιδιαίτερη αυτή ιστορία μοιράστηκε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τον περασμένο Ιούλιο, στο συνέδριο του Economist Impact στο Λαγονήσι, μιλώντας για τα πρότυπα που καθόρισαν την πορεία του στον αθλητισμό.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θυμήθηκε τον εαυτό του ως ένα παιδί γεμάτο ενέργεια, που σκαρφάλωνε παντού και αναζητούσε διαρκώς τρόπους να διοχετεύσει την κινητικότητά του. Η ενόργανη γυμναστική μπήκε από νωρίς στη ζωή του, όμως η εικόνα του Δημοσθένη Ταμπάκου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, το 2000, έδωσε στα παιδικά του όνειρα συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ο Δημοσθένης Ταμπάκος, που εκείνη τη χρονιά κατέκτησε το ασημένιο ολυμπιακό μετάλλιο στους κρίκους και τέσσερα χρόνια αργότερα αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης στην Αθήνα, έγινε το πρώτο μεγάλο αθλητικό του πρότυπο.

Η ζωή, ωστόσο, επιφύλασσε στον μικρό Λευτέρη μια ξεχωριστή εξέλιξη. Οι δύο αθλητές συναντήθηκαν στο ίδιο προπονητικό περιβάλλον και μοιράστηκαν για χρόνια την απαιτητική καθημερινότητα της ενόργανης γυμναστικής. Ο Δημοσθένης Ταμπάκος, ήδη καταξιωμένος πρωταθλητής, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη του νεότερου συναθλητή του.

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Ο κοινός αγώνας Πετρούνια-Ταμπάκου

Τον Μάρτιο του 2009, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κότμπους στη Γερμανία, η ιστορία απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο 18χρονος τότε Λευτέρης Πετρούνιας και ο Δημοσθένης Ταμπάκος προκρίθηκαν στον ίδιο τελικό των κρίκων. Ο έμπειρος Ολυμπιονίκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο νεαρός αθλητής, στην πρώτη του συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Ήταν μια από εκείνες τις στιγμές όπου δύο διαφορετικές γενιές του ελληνικού αθλητισμού συναντιούνται στον ίδιο αγωνιστικό χώρο. Ο ένας είχε ήδη κατακτήσει την κορυφή, ενώ ο άλλος ξεκινούσε τη διαδρομή που θα τον οδηγούσε εκεί.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας θυμήθηκε στο συνέδριο και μια άλλη καθοριστική εμπειρία, από Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, όπου αγωνίστηκε απέναντι στον Ταμπάκο και κατέλαβε υψηλότερη θέση από το παιδικό του πρότυπο. Ήταν τότε που, επιστρέφοντας στο σπίτι, ανακοίνωσε στους δικούς του ότι θα γίνει Ολυμπιονίκης.

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Το 2016, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους, συνεχίζοντας τη σπουδαία ελληνική παράδοση στο αγώνισμα.

Λευτέρης Πετρούνιας: Μια σπουδαία διαδρομή γεμάτη μετάλλια και διακρίσεις

Από το παιδί που ονειρευόταν να ακολουθήσει τα βήματα του Δημοσθένη Ταμπάκου, ο Λευτέρης Πετρούνιας εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία της ελληνικής ενόργανης γυμναστικής. Με σταθερότητα, επιμονή και εντυπωσιακή διάρκεια στην κορυφή, κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τους κρίκους, κατακτώντας διακρίσεις στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις.

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Η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του ήρθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, το 2016, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ακολούθησαν δύο χάλκινα ολυμπιακά μετάλλια, στο Τόκιο το 2021 και στο Παρίσι το 2024, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους του αγωνίσματος.

Παράλληλα, έχει κατακτήσει πολλαπλούς παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους, ξεπερνώντας τραυματισμούς και δύσκολες περιόδους που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία του. Η επιστροφή του στην κορυφή, έπειτα από κάθε δοκιμασία, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της αθλητικής του διαδρομής.

Χτες, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, ο Λευτέρης Πετρούνιας πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο βιογραφικό του, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ρότερνταμ. Με 14,333 βαθμούς στον τελικό των κρίκων, ανέβηκε για πέμπτη φορά στο βάθρο παγκόσμιου πρωταθλήματος, έχοντας πλέον τρία χρυσά μετάλλια, από τη Γλασκώβη το 2015, το Μόντρεαλ το 2017 και την Ντόχα το 2018, και δύο ασημένια, από την Αμβέρσα το 2023 και το Ρότερνταμ το 2026. Μάλιστα, η φετινή διάκριση ήρθε λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 36 του χρόνια, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην ελίτ της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής και συνεχίζει τη διαδρομή που ξεκίνησε με ένα χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βερολίνο το 2011 και συνέχισε με μια σαρωτική πορεία σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια και ολυμπιακούς, συγκινώντας και γεμίζοντας υπερηφάνεια τους απανταχού Ελληνες.

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Περισσότερα από 25 χρόνια μετά τις πρώτες εικόνες του Δημοσθένη Ταμπάκου που τον ενέπνευσαν να ονειρευτεί, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στους κρίκους, αποτελώντας πλέον ο ίδιος πρότυπο για τη νέα γενιά αθλητών.