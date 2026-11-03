Σαν σήμερα το 1944: Όταν η Ελλάδα κυκλοφόρησε χαρτονόμισμα 100 δισεκατομμυρίων δραχμών - iefimerida.gr

Ένα χαρτονόμισμα με την αστρονομική ονομαστική αξία των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών κυκλοφόρησε στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 1944, σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της οικονομικής ιστορίας της χώρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κατά τη γερμανική Κατοχή, οι δυνάμεις κατοχής ανέλαβαν τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Προχώρησαν σε μαζική έκδοση χαρτονομισμάτων για τις πολεμικές τους ανάγκες, οδηγώντας την οικονομία σε ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και κατάρρευση της δραχμής.

Στις 3 Νοεμβρίου 1944, μετά την απελευθέρωση, κυκλοφόρησε το τραπεζογραμμάτιο των 100 δισ. δραχμών. Έφερε την υπογραφή του Συνδιοικητή της Τράπεζας Ξενοφώντα Ζολώτα, όμως η πραγματική του αξία ήταν σχεδόν μηδενική, αποτυπώνοντας την κρίση.

Η εικονογραφία του τραπεζογραμματίου αντλούσε έμπνευση από την αρχαιότητα. Η εμπρόσθια όψη απεικόνιζε την κεφαλή της νύμφης Δηιδάμειας από την Ολυμπία, ενώ η πίσω όψη παρουσίαζε ένα αρχαίο νόμισμα του Κοινού των Ηπειρωτών.

Το ιστορικό τραπεζογραμμάτιο εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων στην Κέρκυρα. Παραμένει τεκμήριο της περιόδου του υπερπληθωρισμού και της απώλειας της αγοραστικής δύναμης της δραχμής εξαιτίας της Κατοχής, υπενθυμίζοντας την οικονομική κατάρρευση.

Παρά το εντυπωσιακό ποσό που αναγραφόταν πάνω του, η πραγματική του αξία ήταν σχεδόν μηδενική.

Το συγκεκριμένο τραπεζογραμμάτιο αποτελεί μέχρι σήμερα το ελληνικό χαρτονόμισμα με τη μεγαλύτερη ονομαστική αξία που εκδόθηκε ποτέ. Η ιστορία του είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γερμανική Κατοχή, την οικονομική κατάρρευση και τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό που είχε πλήξει την Ελλάδα.



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Πώς η Ελλάδα έφτασε να τυπώνει χαρτονομίσματα δισεκατομμυρίων



Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, από το 1941 έως το 1944, η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς δυσκολίες. Μετά την κατάληψη της Αθήνας, οι δυνάμεις Κατοχής τοποθέτησαν στην Τράπεζα της Ελλάδος δύο επιτρόπους, έναν Γερμανό και έναν Ιταλό, οι οποίοι ανέλαβαν τον έλεγχο της οικονομικής πολιτικής.

Βασική τους προτεραιότητα ήταν η εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνταν για τις πολεμικές ανάγκες των δυνάμεων Κατοχής. Για τον σκοπό αυτό προχώρησαν στη μαζική έκδοση χαρτονομισμάτων, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες στην ελληνική οικονομία.

Από το 1942, ο πληθωρισμός άρχισε να αυξάνεται με ανεξέλεγκτους ρυθμούς. Καθώς η αγοραστική δύναμη της δραχμής μειωνόταν συνεχώς, η Τράπεζα της Ελλάδος αναγκαζόταν να εκδίδει νέα χαρτονομίσματα με ολοένα μεγαλύτερες ονομαστικές αξίες.

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Συνολικά, κατά την περίοδο της Κατοχής κυκλοφόρησαν 20 διαφορετικοί τύποι τραπεζογραμματίων, με αξίες που ξεκινούσαν από τις 10.000 δραχμές και έφταναν μέχρι τα 100 δισεκατομμύρια.

Η κατάσταση είχε οδηγήσει σε υπερπληθωρισμό, με αποτέλεσμα ακόμη και τα χαρτονομίσματα που ανέγραφαν τεράστια ποσά να έχουν ελάχιστη πραγματική αξία.



Το χαρτονόμισμα των 100 δισ. δραχμών και η υπογραφή του Ξενοφώντα Ζολώτα

Στις 3 Νοεμβρίου 1944, λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωση της Αθήνας, κυκλοφόρησε το ιστορικό τραπεζογραμμάτιο των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Το χαρτονόμισμα, διαστάσεων 6 επί 12 εκατοστών, εκδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και έφερε την υπογραφή του Ξενοφώντα Ζολώτα, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα Συνδιοικητή της Τράπεζας μετά την Κατοχή.

Ο Ζολώτας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική ιστορία της χώρας, καθώς αργότερα υπηρέτησε δύο ακόμη θητείες ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ διετέλεσε και πρωθυπουργός.

Παρά την τεράστια ονομαστική του αξία, το συγκεκριμένο χαρτονόμισμα αποτελούσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος. Τα 100 δισεκατομμύρια δραχμές που αναγράφονταν πάνω του δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικό πλούτο, αλλά αποτύπωναν το μέγεθος της οικονομικής κρίσης.



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Τι απεικόνιζε το ιστορικό χαρτονόμισμα



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εικονογραφία του τραπεζογραμματίου, η οποία αντλούσε έμπνευση από την αρχαία ελληνική ιστορία.

Στην εμπρόσθια όψη του απεικονιζόταν η κεφαλή της νύμφης Δηιδάμειας, στραμμένη προς τα δεξιά. Η μορφή της προέρχεται από το δυτικό αέτωμα του ναού του Δία στην Αρχαία Ολυμπία και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της γλυπτικής των πρώιμων κλασικών χρόνων.

Στην πίσω όψη του χαρτονομίσματος παρουσιάζονταν οι δύο πλευρές ενός αρχαίου νομίσματος του Κοινού Ηπειρωτών, της συμμαχίας πόλεων-κρατών της Ηπείρου που υπήρξε κατά την ελληνιστική περίοδο, από το 231 έως το 168 π.Χ.

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Στη μία πλευρά του αρχαίου νομίσματος εμφανίζονταν οι κεφαλές του Δία και της Διώνης, ενώ στην άλλη ένας ταύρος και η επιγραφή «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ», που σημαίνει «Ηπειρωτών» στη δωρική διάλεκτο.



Πού βρίσκεται σήμερα το χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών



Σήμερα, το ιστορικό τραπεζογραμμάτιο φυλάσσεται και εκτίθεται στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης της Alpha Bank, στην Κέρκυρα, όπου οι επισκέπτες μπορούν να το δουν από κοντά.

Περισσότερο από οκτώ δεκαετίες μετά την έκδοσή του, το χαρτονόμισμα των 100 δισεκατομμυρίων δραχμών παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τεκμήρια της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδας.

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Δεν αποτελεί απλώς ένα σπάνιο τραπεζογραμμάτιο με εντυπωσιακό αριθμό μηδενικών, αλλά μια υπενθύμιση της περιόδου κατά την οποία η δραχμή είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά την αγοραστική της δύναμη και η ελληνική οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει από τις καταστροφικές συνέπειες της Κατοχής.

Πηγή: Νομισματική Συλλογή Alpha Bank – Τραπεζογραμμάτιο 100 δισ. δραχμών, 1944