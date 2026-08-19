12 χιλιόμετρα κάτω από τη Γη: Το πείραμα των Σοβιετικών που άλλαξε τη γεωλογία -Η βαθύτερη τρύπα στον πλανήτη - iefimerida.gr

Η Σοβιετική Ένωση πράγματι άνοιξε την πιο βαθιά τεχνητή τρύπα που είχε δημιουργήσει ποτέ ο άνθρωπος,12 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο αστικός μύθος για το «Πηγάδι προς την Κόλα» κατέρρευσε, καθώς η ηχογράφηση προερχόταν από ταινία τρόμου και η ιστορία για το φτερωτό πλάσμα ήταν φάρσα. Πίσω από τη φαντασία υπήρχε ένα πραγματικό επιστημονικό εγχείρημα.

Το σοβιετικό πρόγραμμα γεώτρησης Κόλα στόχευε να διαπεράσει τον φλοιό της Γης. Αντί για βασάλτη, οι ερευνητές ανακάλυψαν μικροσκοπικά απολιθώματα πλαγκτού, αλμυρό νερό και υδρογόνο, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενα δυναμικό υπόγειο κόσμο.

Το 1984, μετά την επίσκεψη διεθνών γεωλόγων, το εγχείρημα υπέστη καταστροφική βλάβη, με χιλιόμετρα σωλήνων να παγιδεύονται. Οι μηχανικοί χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να επανέλθουν στο προηγούμενο ρεκόρ βάθους, ξεκινώντας ξανά.

Η γεώτρηση σταμάτησε οριστικά, καθώς οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες έκαναν το πέτρωμα να συμπεριφέρεται σαν παχύρρευστη μάζα, κλείνοντας την οπή. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 αφαίρεσε την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

Για χρόνια, ένας από τους πιο παράξενους αστικούς μύθους του Ψυχρού Πολέμου επέμενε ότι οι Σοβιετικοί είχαν καταφέρει να ανοίξουν μια τρύπα τόσο βαθιά στη Γη, ώστε να φτάσουν κυριολεκτικά στον πυθμένα της χερσονήσου Κόλα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ιστορία κυκλοφορούσε μέσα από το αμερικανικό ευαγγελικό τηλεοπτικό δίκτυο Trinity Broadcasting Network και την εκπομπή «Praise the Lord», η οποία έφτανε καθημερινά σε περίπου πέντε εκατομμύρια τηλεθεατές.

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Tο περίφημο «Πηγάδι προς την Κόλα»

Σύμφωνα με την αφήγηση, οι Σοβιετικοί είχαν κατεβάσει ένα ειδικά κατασκευασμένο μικρόφωνο σε μια υπόγεια κοιλότητα και είχαν καταγράψει τις κραυγές καταραμένων ψυχών, οι οποίες βασανίζονταν σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 1.800 βαθμούς Φαρενάιτ. Αργότερα, η ίδια εκπομπή υποστήριξε ότι ένα φτερωτό πλάσμα είχε εμφανιστεί πάνω από την τρύπα και είχε διασχίσει τον ουρανό της Σιβηρίας. Για τους δημιουργούς της ιστορίας, όλα αυτά αποτελούσαν απόδειξη ότι κάπου στη σοβιετική Άπω Βόρεια περιοχή υπήρχε το περίφημο «Πηγάδι προς την Κόλα».

Η ιστορία άρχισε γρήγορα να καταρρέει. Το γεωτρητικό πρόγραμμα δεν βρισκόταν στη Σιβηρία, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα δυτικότερα, στη χερσόνησο Κόλα, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με τη Νορβηγία. Η υποτιθέμενη ηχογράφηση των βασανισμένων ψυχών αποδείχθηκε ότι ήταν ένας ηχητικός βρόχος από την ταινία τρόμου του 1972 «Baron Blood», ενώ ένας Νορβηγός δάσκαλος παραδέχθηκε ότι είχε επινοήσει την ιστορία για το φτερωτό πλάσμα προκειμένου να δοκιμάσει πόσο εύκολα θα πίστευαν οι παραγωγοί της εκπομπής μια προφανώς απίθανη ιστορία. Παρά την αποκάλυψη της απάτης, ο μύθος δεν εξαφανίστηκε. Μεταφέρθηκε από την ευαγγελική τηλεόραση στο διαδίκτυο και εξακολουθεί να εμφανίζεται σε βίντεο στο YouTube και το TikTok ως δήθεν απόδειξη ότι κάτω από την Αρκτική κρύβεται η είσοδος στην αιώνια κόλαση.

Το παράξενο είναι ότι πίσω από τον μύθο υπήρχε ένα απολύτως πραγματικό και εξαιρετικά φιλόδοξο επιστημονικό εγχείρημα. Η Σοβιετική Ένωση πράγματι άνοιξε την πιο βαθιά τεχνητή τρύπα που είχε δημιουργήσει ποτέ ο άνθρωπος. Η γεώτρηση Κόλα έφτασε τελικά σε βάθος 40.230 ποδιών, δηλαδή περισσότερα από 12 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Το βάθος αυτό ξεπερνούσε κατά περίπου 20.000 πόδια οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη γεώτρηση και απαιτούσε περισσότερες από δύο δεκαετίες εργασίας. Σήμερα, όποιος καταφέρει να φτάσει στην απομονωμένη τοποθεσία μπορεί να σταθεί ακριβώς πάνω από το σημείο όπου κάποτε κατέβαινε το γεωτρύπανο. Δεν υπάρχει όμως κίνδυνος να πέσει μέσα: η οπή είναι εξαιρετικά στενή και από το 2008 παραμένει σφραγισμένη με ένα χαλύβδινο κάλυμμα διαμέτρου περίπου εννέα ιντσών.

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Η Σοβιετική Ένωση πράγματι άνοιξε την πιο βαθιά τεχνητή τρύπα που είχε δημιουργήσει ποτέ ο άνθρωπος. Η γεώτρηση Κόλα έφτασε τελικά σε βάθος 40.230 ποδιών, δηλαδή περισσότερα από 12 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της Γης / WIKIPEDIA

Ο αρχικός στόχος ήταν πολύ μεγαλύτερος από ένα απλό ρεκόρ βάθους. Οι επιστήμονες ήθελαν να διαπεράσουν τον ηπειρωτικό φλοιό και να φτάσουν στη λεγόμενη «Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς», το όριο ανάμεσα στον φλοιό της Γης και τον υποκείμενο μανδύα. Μια τέτοια επιτυχία θα έδινε για πρώτη φορά άμεση εικόνα ενός τεράστιου και μέχρι τότε σε μεγάλο βαθμό άγνωστου τμήματος του πλανήτη, εκεί όπου βρίσκονται οι διεργασίες που συνδέονται με την τεκτονική των πλακών, τα ηφαίστεια και τη διαμόρφωση των ηπείρων.

Η γεώτρηση είχε παράλληλα και έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Όπως η εκτόξευση του Σπούτνικ και η πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν είχαν χρησιμοποιηθεί για να προβληθεί η σοβιετική υπεροχή στο Διάστημα, έτσι η Κόλα αποτελούσε μια προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η Σοβιετική Ένωση μπορούσε να κυριαρχήσει και στα βάθη της Γης. Η επίσημη έναρξη του πρώτου σταδίου της γεώτρησης έγινε στις 24 Μαΐου 1970, ακριβώς 100 χρόνια μετά τη γέννηση του Λένιν.

«Είχαμε υποσχεθεί στον Χρουστσόφ ότι θα φτάναμε στα 15.000 μέτρα - ένας ωραίος, στρογγυλός αριθμός», θυμάται ο Σεργκέι Νεστρένκο, μηχανικός γεωτρήσεων που εργάστηκε στο πρόγραμμα. Ο στόχος όμως δεν επιτεύχθηκε ποτέ. Ακόμη και στο μέγιστο βάθος των 40.230 ποδιών, η γεώτρηση είχε διαπεράσει μόλις περίπου το ένα τρίτο του ηπειρωτικού φλοιού κάτω από τη βόρεια Ευρώπη.

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Το βάθος αυτό ξεπερνούσε κατά περίπου 20.000 πόδια οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη γεώτρηση και απαιτούσε περισσότερες από δύο δεκαετίες εργασίας / WIKIPEDIA

Κι όμως, η αποτυχία του αρχικού σχεδίου μετατράπηκε σε επιστημονική επιτυχία. Μέχρι τότε, μεγάλο μέρος της γνώσης για τα βαθύτερα στρώματα του ηπειρωτικού φλοιού βασιζόταν σε έμμεσες μεθόδους, όπως η μελέτη των σεισμικών κυμάτων και των μεταβολών στη βαρύτητα και το μαγνητικό πεδίο. Ο γεωλόγος και μηχανικός γεωτρήσεων Ούλριχ Χαρμς παρομοίασε αυτές τις μεθόδους με έναν υπέρηχο: «Μπορείς να δεις τα νεφρά σου με μεγάλη ανάλυση. Αλλά αν κανείς δεν είχε κάνει ποτέ νεκροψία σε ένα σώμα, δεν θα ήξερες ότι αυτό είναι νεφρό». Η Κόλα έδωσε στους επιστήμονες τη δυνατότητα να συγκρίνουν για πρώτη φορά τα θεωρητικά μοντέλα με το πραγματικό υλικό από μεγάλο βάθος.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ότι η γεώτρηση δεν συνάντησε ποτέ το βασαλτικό στρώμα που οι γεωλόγοι περίμεναν να βρουν. Η υποτιθέμενη σεισμική μετάβαση από τον γρανίτη στον βασάλτη δεν αντιστοιχούσε τελικά σε αλλαγή τύπου πετρώματος. Τα πετρώματα παρέμεναν γρανιτικά και μεταμορφωμένα, αλλά άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν υπό τεράστιες πιέσεις και θερμοκρασίες. Σε βάθος περίπου 22.000 ποδιών, οι ερευνητές βρήκαν επίσης μικροσκοπικά απολιθώματα από δύο δωδεκάδες είδη πλαγκτού, απομεινάρια μιας αρχαίας θάλασσας ηλικίας άνω των δύο δισεκατομμυρίων ετών. Ακόμη βαθύτερα, μεταξύ 16.000 και 23.000 ποδιών, εντοπίστηκε αλμυρό νερό μέσα σε ρωγμές κρυσταλλικών πετρωμάτων, ενώ χημικές αντιδράσεις παρήγαγαν υδρογόνο.

«Όλα αυτά, αν τα δεις μαζί, αποκάλυψαν ότι ο βαθύς φλοιός δεν ήταν ξηρός και ανενεργός», είπε ο Χαρμς. «Ήταν ένας δυναμικός τόπος όπου αρχαία ζωή, νερό και χημικές αντιδράσεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν και να αλληλεπιδρούν δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον σχηματισμό των πετρωμάτων».

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Το 1984, όταν το πρόγραμμα βρισκόταν στο απόγειό του, σχεδόν 5.700 γεωλόγοι από 110 χώρες βρέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση για το Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο και επισκέφθηκαν την Κόλα. Η γεώτρηση είχε ήδη φτάσει στα 39.521 πόδια / WIKIPEDIA

Το 1984, όταν το πρόγραμμα βρισκόταν στο απόγειό του, σχεδόν 5.700 γεωλόγοι από 110 χώρες βρέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση για το Διεθνές Γεωλογικό Συνέδριο και επισκέφθηκαν την Κόλα. Η γεώτρηση είχε ήδη φτάσει στα 39.521 πόδια. «Ήταν εκπληκτικό», θυμάται ο Χαρμς. «Τίποτα άλλο στον κόσμο δεν πλησίαζε. Έκαναν πραγματικά πρωτοποριακή δουλειά». Λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου, η γεώτρηση αντιμετώπισε μια καταστροφική βλάβη: περίπου τρία μίλια σωλήνων αλουμινίου στράβωσαν και παγιδεύτηκαν βαθιά κάτω από την επιφάνεια. Χρόνια δουλειάς χάθηκαν σχεδόν σε μια στιγμή. «Τουλάχιστον συνέβη αφού όλοι είχαν φύγει», είπε ο Νεστρένκο. «Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να τα παρατήσουμε».

Οι μηχανικοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν σε βάθος περίπου 23.000 ποδιών και να ανοίξουν νέα διαδρομή. Χρειάστηκαν άλλα πέντε χρόνια για να ξαναφτάσουν στο προηγούμενο ρεκόρ. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως, το ίδιο το εσωτερικό της Γης άρχισε να επιβάλλει τα όριά του. Σε βάθος περίπου 40.000 ποδιών, η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 356 βαθμούς Φαρενάιτ, σχεδόν διπλάσια από εκείνη που είχαν προβλέψει οι γεωλόγοι. Το πέτρωμα, κάτω από την πίεση και τη θερμότητα, άρχισε να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν παχύρρευστη μάζα παρά σαν σκληρός γρανίτης. «Ήταν σαν ροή μέσα στον αρχαίο γρανίτη», είπε ο Νεστρένκο. «Σαν σκληρό πλαστικό».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως, το ίδιο το εσωτερικό της Γης άρχισε να επιβάλλει τα όριά του. Σε βάθος περίπου 40.000 ποδιών, η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 356 βαθμούς Φαρενάιτ, σχεδόν διπλάσια από εκείνη που είχαν προβλέψει οι γεωλόγοι / WIKIPEDIA

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Η τρύπα άρχισε ουσιαστικά να κλείνει μόνη της. Όταν οι μηχανικοί τραβούσαν προς τα πάνω τη γεωτρική στήλη για να αντικαταστήσουν το φθαρμένο τρυπάνι, το πέτρωμα γύρω από την οπή μετακινούνταν προς τα μέσα. «Έσφιγγε την τρύπα», θυμήθηκε ο Νεστρένκο. «Όταν τραβούσαμε τη γεωτρική στήλη, το πέτρωμα έρεε προς τα μέσα». Το 1991, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αφαίρεσε και την οικονομική και πολιτική στήριξη που απαιτούνταν για να συνεχιστεί το εγχείρημα. Η ρωσική κυβέρνηση σταμάτησε τις γεωτρήσεις το 1992 και το πρόγραμμα οδηγήθηκε σταδιακά στο τέλος του. Το 2008, η εγκατάσταση τέθηκε επίσημα σε αδράνεια.

Σήμερα, η περιοχή γύρω από την Κόλα θυμίζει περισσότερο εγκαταλειμμένη εγκατάσταση παρά μνημείο ενός από τα πιο φιλόδοξα επιστημονικά εγχειρήματα του 20ού αιώνα. Τα παλιά εργαστήρια έχουν φθαρεί από τους αρκτικούς ανέμους, ενώ ο χώρος μοιάζει σαν να εγκαταλείφθηκε ξαφνικά από τους περίπου 700 γεωλόγους, μηχανικούς και τεχνικούς που εργάζονταν εκεί. Η γεώτρηση παραμένει σφραγισμένη κάτω από ένα μικρό χαλύβδινο κάλυμμα. Από πάνω του δεν ακούγονται κραυγές καταραμένων ψυχών, ούτε εμφανίζονται φτερωτά πλάσματα στον ουρανό. Υπάρχει μόνο μια στενή τρύπα που κατεβαίνει περισσότερα από 12 χιλιόμετρα μέσα στη Γη και πίσω της μια σειρά από ανακαλύψεις που άλλαξαν την εικόνα των επιστημόνων για το τι συμβαίνει στα βάθη του πλανήτη.