Ζοσέ Μουρίνιο: «Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στο γήπεδό της, έχουμε κερδίσει μόνο μία φορά στην Αθήνα» - iefimerida.gr

Όλα όσα είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο, ενόψει της αναμέτρησης των «μερένχες» με την ΑΕΚ για την League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τον ιστορικό αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την «Allwyn Arena» να ετοιμάζεται να φορέσει τα... γιορτινά της, ώστε να υποδεχθεί μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

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Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε πως η ομάδα του γνωρίζει για την δυναμική της πρωταθλήτριας Ελλάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως ξεκαθάρισε ότι μοναδικός στόχος είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί.

Επιπλέον, ο «Special One» θύμισε ότι οι Μαδριλένοι έχουν φύγει νικητές από την Αθήνα μόλις μία φορά σε οκτώ προσπάθειες, ενώ εξέφρασε και τα συλλυπητήριά του για τον άδικο χαμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

Ζοσέ Μουρίνιο: «Γνωρίζουμε καλά ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στο γήπεδό της»

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε κοντά στην πρόκριση, αλλά μακριά από το να προκριθούμε απευθείας από την οκτάδα. Χρειαζόμαστε βαθμούς, θα παίξουμε ένα ματς με μεγάλη σοβαρότητα.

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Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στο γήπεδό της, το γνωρίζουμε αυτό καλά. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει μόνο ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σε οκτώ παιχνίδια λέει πολλά. Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να το αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα ματς. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία απώλεια».

Για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ: «Είναι αυτό που λένε όλοι, αυτό που κανείς δεν θέλει να βιώσει. Κάτι που μας επηρεάζει όλους, ανθρώπους σαν εμάς που είμαστε στο ποδόσφαιρο, που αναπνέουμε για το ποδόσφαιρο και είμαστε στα γήπεδα.

Είναι κάτι πολύ σκληρό, κάτι βαθιά λυπηρό, κάτι που οι λέξεις δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του Ντε Μιγκέλ. Είναι μια στιγμή πολύ σκληρή και για τον άλλο παίκτη που εμπλέκεται στο μαρκάρισμα-ατύχημα».

Για το ματς με τη Ρόμα και αν αποτέλεσε σημείο καμπής για τα αποτελέσματα: «Φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, να κερδίζεις ένα ματς με ανατροπή ενώ φαινόταν να το χάνεις. Αυτό, σε επίπεδο συναισθημάτων, μπορεί να μας γεμίσει με θετικές σκέψεις, αλλά ως σημείο καμπής δεν νομίζω.

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Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνουμε σιγά σιγά βγαίνει. Γνωριζόμαστε όλο και καλύτερα ως ομάδα, σε κάθε παιχνίδι έχουμε περιθώριο να βελτιωθούμε. Κάθε εμπειρία που βιώνουμε μας κάνει να έχουμε καλύτερη γνώση ο ένας του άλλου, οι παίκτες μεταξύ τους, οι παίκτες με εμένα. Όλη αυτή η εμπειρία συσσωρεύεται».

Ζοσέ Μουρίνιο: «Μου αρέσει να επικεντρώνομαι στις πραγματικές καταστάσεις»

Για το αν η ομάδα μπορεί να κατακτήσει το Champions League: «Δεν μου αρέσουν οι συγκρίσεις με ομάδες του παρελθόντος ή με στιγμές και παίκτες από παλιά. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, δεν μου αρέσει αυτό. Αυτή η ομάδα έχει τεράστια δυναμική και η τότε ομάδα είχε δυναμική.

Με εμένα κέρδισε τίτλους, αλλά μετά κέρδισε κι άλλους για πολλά χρόνια. Αυτή η ομάδα δεν έχει κερδίσει κάτι ακόμα, αλλά θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Για το τι διαφορετικό θα σήμαινε να κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ: «Θα ήταν το τρίτο Champions League που κερδίζω, το τρίτο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Θα το κατάφερνα με τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο, αλλά μιλάμε για υποθετικές καταστάσεις κι εμένα μου αρέσει να επικεντρώνομαι στις πραγματικές καταστάσεις.

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Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε βαθμούς για να προκριθούμε. Δεν μου αρέσει να μιλάω πριν προκριθούμε. Έχουμε εννέα βαθμούς, τους έξι εναντίον δύο πολύ δύσκολων αντιπάλων. Αύριο έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, μετά από αυτό το ταξίδι για το πρωτάθλημα. Πρέπει να κερδίσουμε αύριο».

Για τον Βαλβέρδε και τη θέση του μέσα στο γήπεδο: «Τον βλέπω ως έναν πολύ σημαντικό παίκτη για την ομάδα. Το γεγονός ότι είναι ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης τον κάνει να κοιτάζει διαφορετικά το περιβάλλον του. Όταν είσαι αρχηγός πρέπει να είσαι διαφορετικός, είναι μια άλλη ευθύνη στους ώμους σου.

Αυτή την ευθύνη την έχει και θα παίξει σε οποιαδήποτε θέση. Αν είναι απαραίτητο, θα παίξει αριστερό εξτρέμ. Αυτός ο παίκτης θα παίξει όπου τον χρειάζεται η ομάδα, γιατί είναι ο αρχηγός. Ποτέ δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το πού θα παίξει.

Η ομάδα μας είναι φτιαγμένη με γνώμονα ο Βαλβέρδε να είναι στον άξονα. Φυσικά έχουμε πολύ καλά εξτρέμ. Ο Βαλβέρδε, σε αυτό το πλαίσιο και στην προετοιμασία, ήταν στον άξονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες θέσεις.

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Αν είμαι ευτυχής με την απόδοσή του ως εξτρέμ; Ναι, είμαι ευτυχής. Θεωρώ ότι σε όλες τις θέσεις μπορεί να προσφέρει, είτε είναι δεξιά είτε αριστερά. Στον άξονα έχουμε Μπερνάρντο, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Τιάγκο, Σέρχιο Μαρτίνεθ. Ο Βαλβέρδε θεωρώ ότι θα παίζει στα εξτρέμ, αλλά στο μέλλον και στον άξονα».

Ζοσέ Μουρίνιο: «Η ΑΕΚ έχει μεγάλο κίνητρο για να παλέψει το παιχνίδι»

Για τον Βινίσιους και το τακτικό πλάνο: «Έχουμε και Μπραχίμ Ντίαθ, Έντρικ, έχουμε πολλούς με μεγάλη ποιότητα. Το να έχουμε πολλούς για εμένα δεν είναι κάτι κακό, το πρόβλημα είναι να μην έχεις επιλογές. Ο Ντιομαντέ μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές, ο Έντρικ περισσότερο δεξιά, ο Βινίσιους είναι ο παίκτης που προσαρμόζεται καλύτερα στα αριστερά. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε».

Για τον Γκιουλέρ και τη βελτίωσή του: «Αύριο δεν θα παίξει, να με ξαναρωτήσετε σε επόμενο αγώνα».

Για το αν είναι δύσκολο το ματς με την ΑΕΚ: «Είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι πρωταθλητές, μας έτυχαν πολλές πρωταθλήτριες φέτος. Η Αθήνα είναι πολύ δύσκολη για εμάς, σε οκτώ παιχνίδια έχουμε κερδίσει μόνο μία φορά, πέρυσι με μεγάλη δυσκολία. Είναι πολλά τα χρόνια που δεν έχω παίξει εδώ, η ατμόσφαιρα είναι πολύ δύσκολη.

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Η ΑΕΚ έχει επίσης πολύ δύσκολες αποστολές στο Champions League, έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι ομάδες που παίζουν εντός έδρας πάντα παλεύουν, είναι μια ευκαιρία για βαθμούς. Θα το κάνει η ΑΕΚ, έχει μεγάλο κίνητρο. Όσοι βλέπουν τη φανέλα της Ρεάλ θέλουν να παίξουν με όλες τους τις δυνάμεις. Πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι».

Για τη βελτίωση της Ρεάλ και πόσος χρόνος χρειάζεται ακόμα: «Τρεις σεζόν».