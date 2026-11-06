Ζόρζε Ζεσούς για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Δεν αισθάνομαι ένοχος για τίποτα» - iefimerida.gr

Ο Ζόρζε Ζεσούς τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για το τέλος της διεθνούς καριέρας του πολύπειρου επιθετικού.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ ανακοίνωσε την Πέμπτη την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, βάζοντας τέλος σε μια πορεία 23 ετών. Ο απολογισμός του με την εθνική ομάδα είναι εντυπωσιακός, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία του με 234 συμμετοχές και 146 γκολ, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση ήρθε λιγότερο από έναν μήνα μετά την αναδρομική τιμωρία 30 ημερών και το πρόστιμο των 255 ευρώ που του επέβαλε η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Η ποινή συνδεόταν με την απόφασή του να αποχωρήσει από την αποστολή πριν από την αναμέτρηση του Nations League με τη Δανία, την 1η Οκτωβρίου, έπειτα από διαφωνία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Παρότι είχε πλέον εκτίσει την ποινή του και μπορούσε να αγωνιστεί στις επερχόμενες αναμετρήσεις απέναντι στη Δανία και την Ουαλία, ο Ρονάλντο επέλεξε να ολοκληρώσει την πορεία του με το εθνόσημο.

Ζεσούς: «Σέβομαι απόλυτα την απόφασή του»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Παρασκευής, με αφορμή την ανακοίνωση της αποστολής, ο Ζόρζε Ζεσούς κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του πέντε φορές κατόχου της Χρυσής Μπάλας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 72χρονος προπονητής, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ρονάλντο στην Αλ Νασρ πριν αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας τον Ιούλιο, υπογράμμισε πως δεν αισθάνεται υπεύθυνος για την εξέλιξη αυτή.

«Όχι, ίσως να επιτάχυνα κάπως τα πράγματα, αλλά δεν έγινε εξαιτίας μου. Ήταν κάτι που είχε ήδη στο μυαλό του, ανεξάρτητα από το αν θα δεχόταν περισσότερες ή λιγότερες κλήσεις στην εθνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχαμε συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό αρκετές φορές. Δεν αισθάνομαι καμία ενοχή για την αποχώρησή του. Σέβομαι την επιλογή του».

Ο Πορτογάλος τεχνικός στάθηκε επίσης στη σπουδαία προσφορά του Ρονάλντο, τονίζοντας ότι η θέση του στην ιστορία του ποδοσφαίρου παραμένει αδιαμφισβήτητη.

«Η ιστορία του δεν μπορεί να διαγραφεί. Θα αποτελεί πάντοτε ένα σύμβολο. Παράλληλα, μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε αναπτύξει μια πολύ δυνατή φιλία. Σε αγωνιστικό επίπεδο πήρε την απόφασή του και τη σέβομαι απόλυτα», σημείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν γνώριζα τίποτα για την αποχώρησή του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αποκάλυψη του Ζεσούς ότι δεν είχε ενημερωθεί προσωπικά από τον Ρονάλντο για την πρόθεσή του να αποσυρθεί.

Όπως εξήγησε, πληροφορήθηκε την είδηση την ίδια στιγμή με τον υπόλοιπο κόσμο, όταν ο έμπειρος επιθετικός δημοσιοποίησε την απόφασή του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Το έμαθα όταν το έμαθαν όλοι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα καμία ενημέρωση», δήλωσε.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως ο Ρονάλντο εξακολουθούσε να βρίσκεται στα αγωνιστικά του πλάνα και θα είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή εφόσον δεν είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του.

«Αγωνιζόταν κανονικά και συνέχιζε να σκοράρει. Ήταν ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχα συμπεριλάβει στη λίστα μου», επισήμανε.

Η διαφωνία που προηγήθηκε και η απάντηση του προπονητή

Η σχέση των δύο ανδρών είχε δοκιμαστεί μετά την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία, στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο Ρονάλντο είχε κατηγορήσει τον Ζεσούς ότι δεν τήρησε την υπόσχεσή του, καθώς τον άφησε στον πάγκο σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι ο επιθετικός πραγματοποίησε προθέρμανση στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Όσλο, δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του. Λίγο αργότερα αποχώρησε από την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Ερωτηθείς για το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Ζεσούς υπερασπίστηκε τις επιλογές του, επιμένοντας ότι μοναδικό του κριτήριο ήταν το συμφέρον της ομάδας.

«Όλες οι αποφάσεις που πήρα είχαν ως γνώμονα το καλό της ομάδας. Ως προπονητής, πάντοτε προσπαθούσα να κάνω αυτό που θεωρούσα καλύτερο για το σύνολο. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την επιλογή μου», τόνισε.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον Ρονάλντο μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του.

Το συγκινητικό «αντίο» της πορτογαλικής ομοσπονδίας

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, θέλησε να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον εμβληματικό αρχηγό της εθνικής ομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανένας φόρος τιμής δεν θα είναι ποτέ αρκετός για να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει προσφέρει στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο», ανέφερε.

Κλείνοντας, έστειλε ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα στον Ρονάλντο: «Σε ευχαριστούμε για όλα, αρχηγέ. Αυτό είναι και θα παραμείνει για πάντα το σπίτι σου».