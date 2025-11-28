Ζοάν Λαπόρτα: «Στη Ρεάλ πάσχουν από Μπαρτσελονίτιδα» - iefimerida.gr

Πυρά κατά της Ρεάλ Μαδρίτης εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαμπόρτα, σχετικά με την έντονη κριτική και τα παράπονα των Μαδριλένων για την διαιτησία.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος, η διαιτησία ευνοεί συνεχώς την Ρεάλ, ενώ θεωρεί πως ο σύλλογος και πάσχει από... Μπαρτσελονίτιδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λαπόρτα:

«Τώρα που βρίσκομαι στην Ανδόρα, θυμάμαι τις δηλώσεις στη Συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης, τις οποίες δεν είχα την ευκαιρία να σχολιάσω. Νομίζω ότι είναι οφσάιντ, υποδηλώνουν την… Μπαρτσελονίτιδα που έχουν στη Μαδρίτη. Φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσουν για την Μπάρτσα για να δικαιολογήσουν, δεν ξέρω τι.

Είναι παρόντες ανά πάσα στιγμή στη δικαστική διαδικασία της «Υπόθεσης Νεγκρέιρα», ότι την τεντώνουν σαν τσίχλα επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, αλλά είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσουν κάτι που δεν είναι αλήθεια: η Μπαρτσελόνα δεν αγόρασε ποτέ διαιτητή και η Μπαρτσελόνα γενικά δεν ευνοείται από τους διαιτητές.

Ευνοούν τη Ρεάλ σε όλη τους τη ζωή. Χωρίς να επεκταθώ περισσότερο, την περασμένη αγωνιστική, σκόραραν δύο γκολ που από τη δική μου οπτική γωνία είναι σαφές ότι ο Μπέλιγχαμ αγγίζει την μπάλα με το χέρι του και αυτό τον διευκολύνει να σκοράρει. Στην άλλη ο Βινίσιους σπάει τη μύτη του Ινιάκι, και αυτά τα δύο γκολ δεν έπρεπε να είχαν ανέβει και τώρα η Μπαρτσελόνα θα ήταν πρώτη στο πρωτάθλημα.

Το τηλεοπτικό κανάλι της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επηρεάσει τους διαιτητές κάθε εβδομάδα. Έχουν ένα σύμπλεγμα καταδίωξης ενάντια στην καλύτερη περίοδο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Δεν τους άρεσε που η Μπαρτσελόνα ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο από το 2004 έως το 2015, όταν η Μπάρτσα ήταν κυρίαρχη, και προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες που δεν οδηγούν πουθενά.

Ήταν μια ένδοξη εποχή. Ήμασταν η ομάδα που έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αναγνωρίσιμη, θαυμασμένη και σεβαστή για αυτά που δώσαμε, αναγνωρισμένη για αυτά που κάναμε και θαυμασμένη για τον τρόπο που το κάναμε. Κερδίσαμε πολλούς τίτλους και το στιλ παιχνιδιού μας γοήτευσε τον κόσμο.

Θαυμάστηκε παγκοσμίως, οπότε μην βρίσκετε άχρηστες δικαιολογίες: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε με τα δικά της πλεονεκτήματα. Απλώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους».