Ζητείται σεβασμός για τον θρύλο Μεντιλίμπαρ - iefimerida.gr

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης καλείται να λάβει μια εξαιρετικά κρίσιμη απόφαση αναφορικά με το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και ο τρόπος που θα το πράξει είναι πιο σημαντικός από την τελική του επιλογή!

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να... ωραιοποιούμε καταστάσεις, να αλλοιώνουμε πραγματικότητες ή να περνάμε οφθαλμοφανή γεγονότα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς: Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε απόλυτα δίκαια από τη συνέχεια του Champions League, καθώς εμφανίστηκε εντελώς ανέτοιμος σε όλα τα επίπεδα για να διαχειριστεί δύο παιχνίδια υψηλής δυσκολίας, όπως αυτά απέναντι στην άπειρη, πλην όμως ενθουσιώδη, Ναϊμέγκεν.

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Οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι και στις δύο αναμετρήσεις και έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν για μια ιστορική υπέρβαση, αν και πιθανότατα δύσκολα θα βρεθούν στα αστέρια της League Phase, καθώς το εμπόδιο της Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs φαντάζει αρκετά υψηλό για τα κυβικά τους.

Ας επικεντρωθούμε, όμως, στον Ολυμπιακό! Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος που έχει ταυτίσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου καλείται να λάβει μια εξαιρετικά κρίσιμη και δύσκολη απόφαση για τη συνέχεια των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων των «ερυθρόλευκων».

Ο Μαρινάκης, ο Μεντιλίμπαρ και το θρυλικό 2024

Θα συνεχίσει να εμπιστεύεται στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την προσπάθεια ολικής ανακατασκευής μιας ομάδας με ολοκαίνουργια υλικά ή θα αναζητήσει κάποιον άλλο «αρχιτέκτονα» που θα είναι - στα δικά του μάτια - πιο ταιριαστός στις σημερινές ανάγκες;

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Όποια απόφαση κι αν λάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Το σωστό ή το λάθος πάντα κρίνεται στο χορτάρι. Αφήστε που ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα αυτοκριτικής που του επιτρέπει να διορθώνει ακόμη και δικά του σφάλματα. Θυμηθείτε απλά πώς είχε ξεκινήσει η επική σεζόν της κατάκτησης του Conference League και πώς γράφτηκε ιστορία μετά τον Ιανουάριο χάρη στις... χειρουργικές τομές του ίδιου του Μαρινάκη (με τις αποκτήσεις Τσικίνιο, Όρτα, Κάρμο και φυσικά την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο).

Όχι, δεν χρειάζεται κάποιο... λιβανιστήρι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Απλά προχωρούμε στη συγκεκριμένη ιστορική αναδρομή, καθώς, αν και έχουν περάσει μόλις δύο χρόνια από τη νύχτα που εκατομμύρια «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι σε ολόκληρο τον κόσμο πανηγύριζαν δακρυσμένοι και περήφανοι στους δρόμους, κάποιοι έχουν ήδη ξεχάσει ποιος είναι ο άνθρωπος που καθόταν στον πάγκο της ομάδας εκείνη την ονειρεμένη βραδιά της 29ης Μαΐου του 2024.

Διαβάζεις εμετικά και απαξιωτικά σχόλια κατά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στα social media και ειλικρινά αναρωτιέσαι αν η διαδικτυακή αχαριστία, η αγνωμοσύνη και η αρρώστια υπάρχουν διάχυτες και στον πραγματικό κόσμο, ή αν απλά πρόκειται για ένα θλιβερό φαινόμενο της ψεύτικης «τεχνολογικής κοινωνίας» στην οποία όλοι μας είμαστε εγκλωβισμένοι.

Όταν και όποτε έρθει το «διαζύγιο» Ολυμπιακού - Μεντιλίμπαρ

Το ζητούμενο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είναι τι θα αποφασίσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών, αλλά ο σεβασμός που θα συνεχίσει να επιδεικνύει ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός στον ΘΡΥΛΟ και πάνω απ' όλα στον ΑΝΘΡΩΠΟ (και οι δύο λέξεις με κεφαλαία γράμματα) Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Όποτε κι αν έρθει η ώρα του «διαζυγίου» με τον αγαπημένο «θείο Μέντι», όποτε κι αν κριθεί (σωστά ή λανθασμένα) ότι ο συγκεκριμένος ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, αυτό πρέπει να συμβεί με τις τιμές που αρμόζουν στον προπονητή που έφερε το πρώτο διασυλλογικό ευρωπαϊκό τρόπαιο της UEFA στη χώρα μας. Με ειδική εκδήλωση, με αποθέωση στο «Καραϊσκάκη», όχι στα βουβά και εννοείται όχι... απαξιωτικά όπως προσπαθεί να το επιβάλλει η «λαίλαπα» των social media.

Ομάδα που σέβεται διαχρονικά τις αξίες της και τα πρόσωπα που την υπηρέτησαν, αργά ή γρήγορα, θα βρει τον δρόμο της. Την αγνωμοσύνη, την αχαριστία και την... αμνησία να φοβάστε. Όχι τα λάθος συστήματα, τους αποκλεισμούς και την καλόπιστη κριτική!

ΥΓ.: Υπάρχουν πολλές αγωνιστικές εξηγήσεις για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και εννοείται ότι αρκετές οφείλονται και στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ή, αν προτιμάτε, στη δυσκολία του Ισπανού να διαχειρίζεται ρόστερ με τόσο μαζικές αλλαγές.

Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε. Όσο προβληματική ήταν η επιλογή του Ροντινέι σε θέση εξτρέμ στο πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν, άλλο τόσο κι ακόμη περισσότερο ήταν η παραμονή του στον αγωνιστικό χώρο και στα 120 λεπτά της ρεβάνς.

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Ειλικρινά δεν θυμάμαι προπονητή όπως ο Σρόιντερ να έχει δώσει εντολή για τόσο... μονόπλευρη επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Ήταν τόσο οφθαλμοφανής στόχος ο Βραζιλιάνος άσος στο δεξί άκρο της «ερυθρόλευκης» άμυνας, που θαρρείς και ο τεχνικός της Ναϊμέγκεν είχε απειλήσει τους παίκτες του με έξτρα προπόνηση σε περίπτωση που επιχειρούσαν επίθεση από την απέναντι πλευρά. Εννοείται ότι στο τέλος η τακτική του δικαιώθηκε πανηγυρικά.

Όλα αυτά, όμως, είναι κουβέντες που μπορούν να γίνουν τις επόμενες μέρες. Ζητούμενο για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι να λάβει όποια απόφαση κρίνει καλύτερη για τον προπονητή με τον οποίο θα εκκινήσει τη σεζόν, αλλά ό,τι κι αν αποφασίσει, να το πράξει με το σεβασμό που αξίζει ο σπουδαίος Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Είτε συνεχίσει να εμπιστεύεται τα ηνία της ομάδας στον Ισπανό είτε όχι!