«Ζημιά» με Έσε στον Ολυμπιακό που υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο -Το διάστημα που θα μείνει εκτός - iefimerida.gr

Άσχημα είναι τα νέα στον Ολυμπιακό με τον Σαντιάγκο Έσε καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος.

Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί φόβοι για τον τραυματισμό του Σαντιάγκο Έσε στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να χάνει ένα από τα βασικά του «γρανάζια» στη μεσαία γραμμή για τέσσερις με έξι εβδομάδες και να καλείται πλέον να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του σε Ελλάδα και Ευρώπη δίχως τον Αργεντινό χαφ.

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«Παγωμάρα» στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Έσε

Ο τραυματισμός του Αργεντινού χαφ σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο Έσε δέχθηκε χτύπημα στο γόνατο και δεν κατάφερε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί αναγκαστικά στο 56ο λεπτό.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος, είχε εκφράσει την πρώτη εκτίμηση για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Η μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου επιβεβαίωσε τελικά τη διάγνωση, σκορπίζοντας απογοήτευση στις τάξεις των Πειραιωτών.

Τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός - Ξεκίνησε θεραπεία

Η συγκεκριμένη μορφή τραυματισμού απαιτεί σημαντικό διάστημα αποκατάστασης, με τον χρόνο απουσίας του Έσε να υπολογίζεται σε τουλάχιστον ενάμιση μήνα. Ο Αργεντινός μέσος έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα θεραπείας που του έχει οριστεί, με στόχο να ξεπεράσει το πρόβλημα και να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

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Σε κάθε περίπτωση, στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να ρισκάρουν την επιστροφή του πριν εξασφαλιστεί πως είναι απόλυτα έτοιμος.

Οι οκτώ αγώνες που κινδυνεύει να χάσει ο Έσε

Η απουσία του Έσε δημιουργεί σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα στον Ολυμπιακό, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο αποθεραπείας, ο Αργεντινός είναι πιθανό να χάσει και τα οκτώ παιχνίδια που απομένουν για τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το τέλος του 2026.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν μπροστά τους πέντε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, δύο για το Europa League και ένα μεγάλο ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας. Η απώλεια του Έσε είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν αναλογιστεί κανείς τον πολύτιμο ρόλο του στον άξονα Ολυμπιακού. Μέχρι στιγμής, ο Αργεντινός έχει καταγράψει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας συνολικά 943 λεπτά συμμετοχής και ένα γκολ.

Αναλυτικά τα παιχνίδια του Ολυμπιακού μέχρι το τέλοςτου 2026:

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22-Νοε-2026 Super League (11η αγ.) Ολυμπιακός - Ηρακλής

26-Νοε-2026 Europa League (5η αγ.) Ολυμπιακός - Μίλαν

29-Νοε-2026 Super League (12η αγ.) Άρης - Ολυμπιακός

02-Δεκ-2026 Κύπελλο (5η αγ.) Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

05-Δεκ-2026 Super League (13η αγ.) Ολυμπιακός - ΑΕΚ

10-Δεκ-2026 Europa League (6η αγ.) Τσέλιε - Ολυμπιακός

13-Δεκ-2026 Super League (14η αγ.) Ατρόμητος - Ολυμπιακός

20-Δεκ-2026 Super League (15η αγ.) Ολυμπιακός - Παναιτωλικός