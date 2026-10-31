Ζέλσον Μαρτίνς: Η Λεωφόρος που του... ταιριάζει και η επιστροφή στα μεγάλα γκολ για τον Ολυμπιακό [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έγινε ξανά ήρωας του Ολυμπιακού μετά το γκολ του επί της Κηφισιάς.

Το παιχνίδι… θρίλερ στη Λεωφόρο είχε έναν ήρωα στο φινάλε. Η Κηφισιά ισοφάρισε στο 90+1' αλλά δεν κατάφερε να φύγει έστω με τον βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Ολυμπιακό, ελέω Ζέλσον Μαρτίνς.

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Ο Πορτογάλος εξτρέμ με μία εκπληκτική ενέργεια βρέθηκε απέναντι στον Ραμίρες και σκόραρε για το 2-3, που σηματοδότησε την ένατη σερί νίκη του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις.

Και μπορεί ο ήρωας της τελευταίας στιγμής να μην είχε σκοράρει ξανά στη φετινή σεζόν, αλλά τα γκολ του πάντοτε είναι σημαντικά, κρίσιμα και πολλές φορές ζυγίζουν… χρυσάφι για τους Πειραιώτες.

Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Ζέλσον Μαρτίνς

Το πρώτο γκολ της φετινής σεζόν για τον Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε στη Λεωφόρο. Η τελευταία φορά που σκόραρε ήταν ξανά στο ίδιο γήπεδο. Τότε, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού σκόραρε στη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

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Ο Ζέλσον Μαρτίνς στο πρωτάθλημα συνηθίζει να έρχεται από τον πάγκο, αλλά απόψε έγινε ξανά ο άνθρωπος που κρίνει παιχνίδια, όπως συνήθιζε να κάνει στην Ευρώπη την περασμένη σεζόν.

Άλλωστε, στο Europa League ο Πορτογάλος είναι βασικός και στα τρία παιχνίδια της ομάδας στο Europa League, ενώ εκεί είχε πετύχει σπουδαία γκολ, όντας πιθανότατα ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League την περσινή σεζόν.

Το δικό του γκολ στο Αλμάτι, υπέγραψε μια σπουδαία νίκη επί της Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ ο ίδιος είχε ανοίξει το σκορ και κόντρα στον Άγιαξ, στην τελευταία αγωνιστική της League Phase. Τότε που οι «ερυθρόλευκοι» με το 1-2 απέδρασαν με την πρόκριση από το Άμστερνταμ, με τον Πορτογάλο να επιστρέφει στα γκολ και αυτό να είναι πάντοτε ένα καλό σημάδι.