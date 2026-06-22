Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι ιδιαίτερη η σχέση μου με την Αθήνα -Έχω κίνητρο και γι' αυτό ήρθα στον Παναθηναϊκό AKTOR» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην πρώτη του συνέντευξη στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό AKTOR, τόνισε πως το παρελθόν αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία.

Ξεκάθαρος και πιο «Ζοτς» από ποτέ ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, λέγοντας μάλιστα πως το «κίνητρο» που έχει μέσα του για να προπονήσει δεν έχει σβήσει ακόμα, κι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται και πάλι εδώ.

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Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως δεν είχε χάσει ποτέ την επαφή του με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μιλώντας και για την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει με την Αθήνα.



Παναθηναϊκός AKTOR: Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Είχαμε μια καλή συζήτηση, ήταν εύκολο να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν έχασα τη σύνδεσή μου με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την υποδοχή. Κάθε φορά που έπαιζα εδώ με τη Φενέρ και την Παρτίζαν ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την Αθήνα. Είναι μεγάλη ικανοποίηση που είμαι εδώ και ευχαριστώ τον Δημήτρη που είμαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου» είπε αρχικά.



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Για το αν μεγάλωσε ο μύθος του μέσα από τον Παναθηναϊκό και το κίνητρο να βρεθεί στο T-Center: «Πιστεύω ότι το κίνητρο είναι κλειδί για κάθε άνθρωπο. Αν έχεις κίνητρο, μπορείς να κάνεις σπουδαία πράγματα, να θέτεις στόχους. Ευχαριστώ τον Δημήτρη και όλους όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί μου. Αυτό το γήπεδο βελτιώθηκε χάρη στον Δημήτρη και είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν ήρθα πρώτη φορά μίλησα για αυτό. Το να συνεχίσω να είμαι προπονητής και μέσα μου βρήκαμε αυτό το κίνητρο σε αυτό το μέρος. Δεν έχασα ποτέ την επαφή μου με την ομάδα και την οικογένεια. Θα κάνω τα πάντα για να δείξω σεβασμό σε αυτόν τον κόσμο. Το παρελθόν είναι κάτι ωραίο, σημαντικό, πρέπει να ζεις στο παρόν και να βλέπεις το μέλλον. Υπάρχουν πολλά πράγματα να φτιάξουμε, να καταλάβουμε για το κλαμπ. Να δώσουμε ο καθένας τα πάντα από μέσα μας».

Για το πότε ωρίμασε η σκέψη να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό: «Αυτές τις μέρες. Αποχώρησα από την Παρτίζαν τον Νοέμβριο και έλαβα πολλές κλήσεις. Είχαμε αυτή τη συνάντηση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δύο μέρες πριν. Όλη αυτή την περίοδο έπρεπε να δείξω σεβασμό στον εαυτό μου, σκεφτόμουν κάποια πράγματα. Ήταν μια ειλικρινή συζήτηση και φτάσαμε σε συμφωνία. Τα απλά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα».

Για το εάν έπαιξε ρόλο η παρουσία των Λεσόρ και Σλούκα στην απόφασή του: «Μίλησα με τον Κώστα, ήταν στη Χαλκιδική. Ήταν υποχρέωσή μου να μιλήσω με όλους τους παίκτες και θα το κάνω σύντομα. Ξέρω καλά τον Κώστα, με ξέρει κι αυτός. Ήταν πολύ εύκολο. Με τον Ματίας δεν μίλησα. Είμαι μόλις μία μέρα εδώ, θέλω χρόνο».

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Για το αν τον αγχώνει η σύγκριση με την πρώτη του θητεία στον Παναθηναϊκό: «Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Ό,τι κι αν κάνω, θα υπάρχει αυτό. Το παρελθόν είναι καλό, αλλά πρέπει να κοιτάζεις το παρόν και το μέλλον. Ό,τι καταφέραμε την πρώτη φορά ήταν επειδή ήμασταν οικογένεια. Μπορώ να υποσχεθώ κάτι πως θα είμαι εδώ και θα σκέφτομαι τον σύλλογο. Πριν 20 μέρες η πρώτη επικοινωνία μου με το μπάσκετ ήταν από την Ιταλία με τον Τζίτζι Ντατόμε να δουλέψω με παιδιά. Το να επιστρέψω στο γήπεδο μετά από τον Νοέμβριο ήταν κάτι ξεχωριστό και αυτό με κάνει τον πιο χαρούμενο άνθρωπο. Από εδώ θα ξεκινήσουμε νέα πράγματα. Είναι η σειρά μου να κάνω τη δουλειά μου μαζί με τους παίκτες και όσους είναι στο κλαμπ. Υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, παλιοί φίλοι, το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια. Αυτό είναι το κλειδί για την ομάδα».

Για το αν έχει πάρει αποφάσεις για το επιτελείο του: «Ξέρω ότι υπάρχουν φήμες, είναι μέρος της ζωής που ζούμε. Όλα τα media, τα social media έχουν άποψη, λένε το ένα, το άλλο. Τι να κάνω; Σας ρωτάω. Να βγω έξω και να λέω αν ισχύει το ένα και το άλλο; Είμαι πολύ σοβαρός στη δουλειά μου και θα μιλήσω με τον πρόεδρο πρώτα και μετά θα έχετε πληροφορίες. Τώρα δεν πρόκειται να πω κάτι, ελπίζω να καταλαβαίνετε».

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Για το αν σκεφτόταν τον εαυτό του στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια: «Ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ χαρούμενος εκεί. Δεν έβαζα στόχους για το μέλλον μου. Τον Νοέμβριο πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση για μένα, σκεπτόμενος πράγματα εκτός μπάσκετ. Είπα στον ατζέντη μου ότι δεν θέλω να ακούσω τίποτα για μπάσκετ. Το να μιλήσω για το κλαμπ δεν είναι απαραίτητο. Εδώ υπάρχει ιστορία, εδώ υπάρχει ό,τι ξέρει η Ευρώπη για τον Παναθηναϊκό και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν του κλαμπ. Από την πλευρά μου, σέβομαι κάθε αντίπαλο, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχω τεράστιο σεβασμό. Πρέπει να κοιτάμε τον εαυτό μας, όπως είπε ο Δημήτρης. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σεβασμό σε κάθε κλαμπ, κάθε παίκτη, κάθε φίλαθλο. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος και για όσους μας στηρίζουν να έρθουν εδώ μαζί μας».

Για το πώς νιώθει κατά την επιστροφή του: «Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Ο Δημήτρης με ρώτησε αν πω κάποια πράγματα. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος;».

Για τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου πως η επιστροφή του ήταν μεγαλύτερη από μια Ευρωλίγκα: «Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του. Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αυτό που θα κάνουμε άμεσα είναι να πάμε στο γραφείο και να αρχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε τίμιοι μεταξύ μας και οι παίκτες πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να παίζουν για αυτή την ομάδα. Τα υπόλοιπα για στόχους θα έρθουν. Όλοι στον Παναθηναϊκό θέλουμε να παλέψουμε για το καλύτερο».

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Για το αν έχει κίνητρο για το 10ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο: «Θα είναι πολύ καλο αν ο Παναθηναϊκός πάρει το 8ο τρόπαιο. Αυτό θα είναι πολύ ωραίο».

