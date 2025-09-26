 Ζαρουρί: «Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ αλλά δεν θα είναι το τελευταίο» - iefimerida.gr
Ζαρουρί: «Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ αλλά δεν θα είναι το τελευταίο»

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού, Ζαρουρί, στο 4-1 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις
Φωτογραφία EUROKINISSI
Ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 4-1 εκτός έδρας την Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με χατ-τρικ του Ανάς Ζαρουρί .

Μετά το τέλος του αγώνα ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Πιστεύω πως ήταν μια καλή προετοιμασία για το ματς αυτό. Είχαμε ετοιμαστεί καλά για τον αγώνα αυτόν. Μετά από ένα ξεκίνημα που δεν ήταν καλό και έγινε και αλλαγή προπονητή μπήκαμε καλά αναλύσαμε τον αντίπαλο και καταφέραμε να κερδίσουμε».

Για την στρατηγική: «Βεβαίως όλα εξαρτώνται το πως ετοιμάζεσαι. Πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο, είχαμε καλή τακτική και όλα πήγαν καλά».

Για το χατ τρικ που πέτυχε και αν πήρε την μπάλα: «Βεβαίως και την πήρα την μπάλα μαζί και ζήτησα από όλους να μου την υπογράψουν γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ενθύμιο. Όσον αφορά το χατ τρικ ναι μεν ήταν το πρώτο, αλλά δεν θα είναι και το τελευταίο».

