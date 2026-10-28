 Ξένοι διαιτητές και στο μπάσκετ! - iefimerida.gr
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Ξένοι διαιτητές και στο μπάσκετ!

Διαιτητής κρατά τη μπάλα του μπάσκετ σε αγώνα της Basket League
Διαιτητής κρατά τη μπάλα του μπάσκετ σε αγώνα της Basket League/Φωτογραφία:ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/Intime
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε μεγάλη έρευνα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ, οι φίλαθλοι ψήφισαν συντριπτικά υπέρ των ξένων διαιτητών.

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ φέρνει συνεχώς νέα στοιχεία στην επικαιρότητα και το Athletiko θέλοντας να πιάσει τον παλμό του κόσμου προχώρησε σε μια μεγάλη έρευνα.

Μια έρευνα με «καυτά» ερωτήματα γύρω από το μπάσκετ και τη διαιτησία στην Ελλάδα, με την εμπιστοσύνη του κόσμου, με το αν πρέπει ή όχι να συνεχιστεί το πρωτάθλημα εν μέσω του σκανδάλου.

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