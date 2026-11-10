Ξεκάθαρος ο Ηρακλής: «Ο Ματζάρι δεν πάει πουθενά -Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος» - iefimerida.gr

«Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση», αναφέρει η ανακοίνωση του Ηρακλή.

Ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τον προπονητή του, Βάλτερ Ματζάρι έστειλε μέσω επίσημης ανακοίνωσής του ο Ηρακλής, το απόγευμα της Τρίτης (10/11), βάζοντας τέλος στα σενάρια που αφορούν το μέλλον του Ιταλού προπονητή στον πάγκο της ομάδας και τα όσα κατά καιρούς «ακούγονται» και κυκλοφορούν.

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Ο «Γηραιός» ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποχώρησης του Ματζάρι, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Παράλληλα, η διοίκηση άφησε σαφείς αιχμές προς όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση και να πλήξουν την ηρεμία στο εσωτερικό της ομάδας.

Ηρακλής: «Δεν πάει πουθενά ο προπονητής μας, κύριος Ματζάρι»

“Μετά λύπης μας παρακολουθούμε δημοσιεύματα και εκπομπές, συγκεκριμένης κατεύθυνσης, που έχουν σαν στόχο να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση στην ομάδα μας και προβλήματα ανάμεσα στην ομάδα μας και τον προπονητή μας κύριο Ματζάρι. Ενημερώνουμε, λοιπόν, τους πάντες ότι ο προπονητής μας κύριος Ματζάρι, δεν πάει πουθενά!

Γνωρίζουμε τις πηγές του προβλήματος, μία εκ των οποίων είναι συγκεκριμένος μάνατζερ το όνομα του οποίου θα αποκαλύψουμε στο προσεχές μέλλον και κάποιοι δημοσιογράφοι που συνεργάζονται μαζί του και διασπείρουν τις ψευδείς πληροφορίες αυτές. Εναντίον όλων αυτών ξεκινήσαμε νομικές ενέργειες”.