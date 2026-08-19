Ξεκάθαρος ο Βασίλης Σπανούλης για την Εθνική: «Έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μία καλύτερη εικόνα» - iefimerida.gr

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο», υπογράμμισε ο Βασίλης Σπανούλης ενόψει των παραθύρων για το MundoBasket 2027.

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους δημοσιογράφους στη Media Day στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του MundoBasket 2027, όπου θα βρει στον δρόμο της κατά σειρά Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00).

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν άρεσε εικόνα της «επίσημης αγαπημένης» στο προηγούμενο παράθυρο, σχολίασε ότι δεν υπάρχει πίεση και πως «έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μία καλύτερη εικόνα».

«Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα πήρε μετάλλιο. Καλώς ή κακώς περιμένουμε μία-δυο κακές εμφανίσεις για να φορτώσουμε πίεση και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό», επισήμανε ο Σπανούλης.

Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, είμαστε έτοιμοι»

Η αρχική τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων. Θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις.

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Σίγουρα δε μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Βέβαια το κάναμε πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας δεν θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει αυτή την εμφάνιση, αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.

Όλοι είναι καλά, τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία, όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι, προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο».

«Έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό»

«Σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές, δεν είναι εύκολο και για εμάς να έχουμε συνέχεια διαφορετικούς παίκτες. Έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μία καλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία και πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση.

Όλοι πήγαν διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα χρειάζεσαι μερικές ημέρες να συνέλθεις, να βρεις τα πατήματά σου. Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ότι δεν μας άρεσε αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο.

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Μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα πήρε μετάλλιο. Καλώς ή κακώς περιμένουμε μία-δυο κακές εμφανίσεις για να φορτώσουμε πίεση και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση των καταστάσεων».

Για την Εθνική Παίδων: «Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά που πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ. Αυτός που βελτιώνεται έχει και περισσότερες πιθανότητες να παίξει μπάσκετ.

Το πιο σημαντικό δεν είναι το μετάλλιο. Υπάρχουν παιδιά που στο μέλλον μπορούν να παίξουν μπάσκετ, από αυτούς εξαρτάται. Η ουσία σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι μόνο το μετάλλιο, αλλά να βγάλουμε και παίκτες».

Ντίνος Μήτογλου: «Δυο do or die παιχνίδια»

«Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε βάλει και 2 φιλικά για να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με τη σωστή νοοτροπία, καλά προετοιμασμένοι, με το σωστό σκεπτικό. Είναι δύο do or die παιχνίδια, πρέπει να τα κερδίσουμε και πρέπει να πάμε με αυτό το σκεπτικό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αρχή της προετοιμασίας είναι πολύ καλή, ανεβάζουμε τους ρυθμούς μας σταδιακά. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε έμπειρους παίκτες στο ρόστερ μας και με την πλάτη στον τοίχο παίζουμε καλά. Πρέπει να κοιτάξουμε το θετικό της εικόνας, να αντιδράσουμε σωστά. Να βγάλουμε αυτό ως θετικό.

Είμαστε επαγγελματίες, όποτε μας καλεί η Εθνική πρέπει να δίνουμε το παρόν και να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση πνευματικά και αγωνιστικά. Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι, κάθε παίκτης που καλείται στην Εθνική πρέπει να είναι μια εβδομάδα πριν έτοιμος. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει συγκεντρωμένοι και τα πρώτα δείγματα είναι θετικά.

Πριν ένα χρόνο, είναι ένας χρόνος πριν. Είναι πολύς καιρός. Εστιάζουμε στο τώρα. Πρώτα είναι η Ουκρανία, μην το ξεχνάμε. Πάμε να κερδίσουμε πρώτα την Ουκρανία. Η Ισπανία αποτελεί μεγάλο μας αντίπαλο για χρόνια. Θα είναι δύο δυνατά και καλά παιχνίδια».

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Είμαι πάντα πολύ θετικός»

«Τι πρέπει να προσέξει και τι δεν πρέπει να προσέξει δεν νομίζω ότι έχει σημασία για την Εθνική. Ξέρουμε ποιο είναι το deal. Πρέπει να πάμε να κερδίσουμε. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τα προηγούμενα δύσκολα ήταν. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, ένα παιχνίδι τη φορά και να θέσουμε τον δικό μας ρυθμό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εννοείται πως πρέπει να προετοιμαστούμε, το θέμα είναι άλλο. Πρέπει εμείς να μπούμε σε κατάσταση αγώνα. Να προετοιμαστούμε πρώτα από όλα σωματικά και μετά ψυχικά. Άμα δεν ήμασταν εδώ θα ήμασταν σε προετοιμασία με τις ομάδες μας, οπότε είναι λογικό να είσαι σε μία περίοδο στην οποία χτίζεις.

Εγώ είμαι πάντα πολύ θετικός και το βλέπω σαν ένα άλλο παιχνίδι, αλλά καταλαβαίνω σίγουρα τη σοβαρότητα. Είναι Εθνική, είτε παίζουμε αυτά τα παιχνίδια, είτε άλλα, πρέπει να τα προσεγγίσουμε με τον ίδιο τρόπο.

Δεν περνάει καν από το μυαλό μου (σ.σ. να μην είμαστε στο Παγκόσμιο), δεν το έχω σκεφτεί καν. Και ατομικά και σαν ομάδα, έχω παίξει δύο Παγκόσμια, τρία Ευρωμπάσκετ. Στο μυαλό μας είναι τι θα κάνουμε σήμερα στην προπόνηση».

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Πρέπει να πάρουμε τις νίκες»

«Έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια. Ως ομάδα ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι. Πρέπει να πάρουμε τις νίκες. Είναι εντάξει να έχεις λίγη πίεση, να πάρουμε το καλύτερο από αυτο. Το επίπεδο ανεβαίνει από τα τελευταία παράθυρα, αυτό είναι εντάξει, είναι καλό για εμάς για να προετοιμαστούμε», δήλωσε από την πλευρά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ενόψει των προκριματικών του Mundobasket 2027.