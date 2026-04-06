Volley League Γυναικών: Βήμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, νίκησε 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 σετ του φιλοξενούμενου ΑΟ Θήρας στον πρώτο ημιτελικό της Volley League Γυναικών.

Οι «πράσινες» έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης στους τελικούς.

Οι «πράσινες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και διατήρησαν τον έλεγχο, παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων στο τρίτο σετ. Η σειρά μεταφέρεται στη Σαντορίνη (8/4), όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι και με τον Παναθηναϊκό να χρειάζεται μία νίκη για να πάρει το «εισιτήριο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΖΑΟΝ έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της Volley League, καθώς επικράτησε με 3-2 της ΑΕΚ εκτός έδρας και προηγήθηκε 1-0 στη σειρά. Η ομάδα της Κηφισιάς ανέτρεψε το 2-0 σετ της «Ένωσης», δείχνοντας χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία.

Στον «τελικό» της παραμονής, ο ΑΟ Μαρκοπούλου επικράτησε ξανά στο τάι μπρέικ του Μίλωνα, έκανε το 2-0 στη σειρά και εξασφάλισε την παρουσία του και τη νέα σεζόν στη Volley League. Αντίθετα, ο Μίλωνας υποβιβάζεται στην Pre League.

Το κυριακάτικο πρόγραμμα:

ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 1-4, 1ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΑΕΚ-ΖΑΟΝ 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Παναθηναϊκός-ΑΟ Θήρας 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15)

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (ΘΕΣΕΙΣ 10-11, 2ος ΑΓΩΝΑΣ)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΟ Μαρκοπούλου-Μίλων 3-2 (25-16, 21-25, 23-25, 25-19, 15-10)