Δείτε τη viral αντίδραση του Ρονάλντο όταν ο Ποστέκογλου του ευχήθηκε για τον γάμο του - iefimerida.gr

Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου!
Τα τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια που φόρεσαν στις διακοπές τους, ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει το μεγάλο γεγονός, το οποίο ελαβε χώρα στις 11 Αυγούστου.
Τον γάμο του «CR7» με την αγαπημένη του, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή.
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