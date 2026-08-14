 Δείτε τη viral αντίδραση του Ρονάλντο όταν ο Ποστέκογλου του ευχήθηκε για τον γάμο του - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Δείτε τη viral αντίδραση του Ρονάλντο όταν ο Ποστέκογλου του ευχήθηκε για τον γάμο του

Η απίθανη αντίδραση του Κριστιάνο στα συγχαρητήρια των συμπαικτών του για τον γάμο του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες
Η απίθανη αντίδραση του Κριστιάνο στα συγχαρητήρια των συμπαικτών του για τον γάμο του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες / Screenshot
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Έπειτα από 10 χρόνια σχέσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου!

Τα τεράστια διαμαντένια δαχτυλίδια που φόρεσαν στις διακοπές τους, ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει το μεγάλο γεγονός, το οποίο ελαβε χώρα στις 11 Αυγούστου.

Τον γάμο του «CR7» με την αγαπημένη του, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή.

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