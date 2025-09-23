Η UEFA, το Κατάρ, το Ισραήλ με τους συμμάχους του και η συζήτηση για αποκλεισμό - iefimerida.gr

Ερωτηματικά, προσβληματισμός και... μυστήριο καλύπτουν τη συζήτηση σχετικά με το θέμα του αποκλεισμού του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA.

Από χθες αλλά και μέχρι τώρα ΜΜΕ στην Ευρώπη, όπως και εφημερίδες στο Ισραήλ ανέφεραν με σιγουριά την προσπάθεια του Κατάρ για έκτακτη -για σήμερα- συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής (σ.σ: η επόμενη προγραμματισμένη είναι στις 3/12) της UEFA, προκειμένου να αποφασίσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ. Κάτι που φαίνεται ότι τελικά δεν κατάφερε.

Μία απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει τον αγώνα στη League phase του Europa League, του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9-19:45), τη μοναδική ομάδα από το Ισραήλ, που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το Κατάρ, το οποίο έχει δει τις σχέσεις του με το Ισραήλ να επιδεινώνονται σημαντικά μετά την επίθεση της ισραηλινής κυβέρνησης στη Ντόχα που στόχευε ηγετικά στελέχη της Χαμάς,

είναι ένας από τους σημαντικότερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA μέσω διαφόρων χορηγιών και της απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Όμως το Ισραήλ, όπως αναφέρουν οι Times του Ισραήλ, έχει καταφέρει να έχει τους δικούς του συμμάχους. «Η ισραηλινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία (IFA) φέρεται να εργάζεται για να αποτρέψει μια κρίσιμη ψηφοφορία που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA την Τρίτη σχετικά με το εάν θα αποκλειστεί το Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Η IFA δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι «εργάζονται σε όλα τα μέτωπα» για την προσέλκυση συμμάχων και όσων βρίσκονται στον κόσμο στον αθλητισμό και τη διπλωματία για να εμποδίσουν την ψηφοφορία», ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Israel Hayom.

Μάλιστα σημειώνεται ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Γερμανία και η Ουγγαρία θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Ο Σλόμι Μπαρζάλ, επικεφαλής επικοινωνίας της IFA, δήλωσε ότι η αποκλεισμός του Ισραήλ θα ήταν «σχεδόν θανατηφόρο πλήγμα για το ισραηλινό ποδόσφαιρο» και θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοιες αποφάσεις σε άλλα αθλήματα.

Αξιωματούχοι της Ισραηλινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αρνήθηκαν ότι έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε ψηφοφορία, ενώ δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση ή επιβεβαίωση από την ίδια την UEFA.

Πάντως τα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης Israel Hayom και Channel 12 ανέφεραν ότι το Κατάρ, κίνησε την προσπάθεια για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας μετά την πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα.

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA έχει την εξουσία να αποκλείσει ένα μέλος εάν διαπιστώσει ότι έχει υπάρξει σοβαρή παραβίαση των καταστατικών, των κανονισμών ή των αποφάσεων της UEFA. Η απόφαση απαιτεί ψηφοφορία από όλα τα μέλη της επιτροπής και χρειάζεται πλειοψηφία τριών τετάρτων για να επιτύχει.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απόφαση της UEFA δεν θα είναι αρκετή για να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις του, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη FIFA.

Και η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο αποκλεισμός συλλόγων και εθνικών ομάδων είναι η σωστή απόφαση σε αυτή τη συγκυρία.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) απέρριψε το αίτημα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

Επίσης πολλοί απαιτούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, επίσης, τουλάχιστον πέντε χώρες έχουν απειλήσει να μποϊκοτάρουν τον διεθνή διαγωνισμό εάν συμμετάσχει το Ισραήλ.