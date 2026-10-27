Αυτό είναι το αμάξι των 70.000 ευρώ που οδηγεί ο Τζόλης [βίντεο] - iefimerida.gr

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε το αμάξι του Χρήστο Τζόλη, καθώς σε βίντεο που κυκλοφορεί εμφανίστηκε να οδηγεί μια πολυτελή μαύρη Mercedes-Benz GLC αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Ο Χρήστος Τζόλης έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τη φανέλα της Άρσεναλ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις από τις πρώτες του εμφανίσεις στο Λονδίνο. Ο διεθνής εξτρέμ μπήκε γρήγορα στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις με... το καλημέρα στην επιθετική γραμμή των «κανονιέρηδων».
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