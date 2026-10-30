 Ο Τζόλης αποκάλυψε το παρασκήνιο της μεταγραφής του στην Aρσεναλ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ο Τζόλης αποκάλυψε το παρασκήνιο της μεταγραφής του στην Aρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ / Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Χρήστος Τζόλης αποκάλυψε στο «All Areas by Stoiximan» την ιδιαίτερη υποδοχή που του επιφύλαξε η Άρσεναλ το περασμένο καλοκαίρι.

Στο 2ο επεισόδιο του All Areas, φιλοξενούμενος του Κυριάκου Κυριάκο ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο εξτρέμ της Άρσεναλ και της Εθνικής Ελλάδος ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, αναφερόμενος από τη μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Νόριτς και τις δυσκολίες της προσαρμογής του στο κορυφαίο επίπεδο της Premier League.

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