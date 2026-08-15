Κωνσταντίνος Τζολάκης: Η απίθανη διπλή επέμβαση στο φιλικό της Χαλ και η αποθέωση από φίλους των «Tigers» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έδειξε τα αντανακλαστικά του στο φιλικό της Χαλ απέναντι στη Νις, πραγματοποιώντας μια... ακραία διπλή επέμβαση και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Έτοιμος να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σελίδα της καριέρας του δείχνει ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος συνεχίζει την προσαρμογή του στη Χαλ ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της αγγλικής ομάδας.

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Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό απέναντι στη Νις και κατάφερε να ξεχωρίσει με μία εξαιρετική φάση, πραγματοποιώντας διαδοχικές επεμβάσεις και κρατώντας το σκορ στο 0-0.

Η διπλή απόκρουση του Τζολάκη

Η Νις έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε εξαιρετικά. Αρχικά απέκρουσε την πρώτη προσπάθεια των Γάλλων και στη συνέχεια σηκώθηκε άμεσα για να σταματήσει και το δεύτερο τελείωμα, με τη διπλή επέμβασή του να διατηρεί ανέπαφη την εστία της Χαλ.

Ο διεθνής γκολκίπερ είχε δείξει θετικά στοιχεία και στο προηγούμενο φιλικό του με τη νέα του ομάδα, όταν πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση με τα πόδια απέναντι στη Φράιμπουργκ, παρά την ήττα της Χαλ με 2-0.

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Μάλιστα, στην πλατφόρμα του «X» υπάρχουν ουκ ολίγα αποθεωτικά σχόλια από φίλους της Χαλ.

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Θυμίζουμε πως ο Τζολάκης μετακόμισε στην Αγγλία αυτό το καλοκαίρι αφήνοντας τον Ολυμπιακό, με τη Χαλ να επενδύει σημαντικά στην απόκτησή του. Πλέον προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση της Premier League, με την πρεμιέρα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 22 Αυγούστου να πλησιάζει.