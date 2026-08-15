 Κωνσταντίνος Τζολάκης: Η απίθανη διπλή επέμβαση στο φιλικό της Χαλ και η αποθέωση από φίλους των «Tigers» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Κωνσταντίνος Τζολάκης: Η απίθανη διπλή επέμβαση στο φιλικό της Χαλ και η αποθέωση από φίλους των «Tigers» [βίντεο]

Ο Κωσταντίνος Τζολάκης εντυπωσιάζει με τη Χαλ
Ο Κωσταντίνος Τζολάκης εντυπωσιάζει με τη Χαλ / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έδειξε τα αντανακλαστικά του στο φιλικό της Χαλ απέναντι στη Νις, πραγματοποιώντας μια... ακραία διπλή επέμβαση και διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Έτοιμος να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σελίδα της καριέρας του δείχνει ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος συνεχίζει την προσαρμογή του στη Χαλ ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της αγγλικής ομάδας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό απέναντι στη Νις και κατάφερε να ξεχωρίσει με μία εξαιρετική φάση, πραγματοποιώντας διαδοχικές επεμβάσεις και κρατώντας το σκορ στο 0-0.

Η διπλή απόκρουση του Τζολάκη

Η Νις έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Τζολάκης αντέδρασε εξαιρετικά. Αρχικά απέκρουσε την πρώτη προσπάθεια των Γάλλων και στη συνέχεια σηκώθηκε άμεσα για να σταματήσει και το δεύτερο τελείωμα, με τη διπλή επέμβασή του να διατηρεί ανέπαφη την εστία της Χαλ.

Ο διεθνής γκολκίπερ είχε δείξει θετικά στοιχεία και στο προηγούμενο φιλικό του με τη νέα του ομάδα, όταν πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση με τα πόδια απέναντι στη Φράιμπουργκ, παρά την ήττα της Χαλ με 2-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, στην πλατφόρμα του «X» υπάρχουν ουκ ολίγα αποθεωτικά σχόλια από φίλους της Χαλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε πως ο Τζολάκης μετακόμισε στην Αγγλία αυτό το καλοκαίρι αφήνοντας τον Ολυμπιακό, με τη Χαλ να επενδύει σημαντικά στην απόκτησή του. Πλέον προετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση της Premier League, με την πρεμιέρα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 22 Αυγούστου να πλησιάζει.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Κωνσταντίνος Τζολάκης Ποδόσφαιρο Χαλ Premier League φιλικό Νις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ