 Τζόιντ-Σάκκαρη 1-2: Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στην οκτάδα του Χονγκ Κονγκ - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Τζόιντ-Σάκκαρη 1-2: Μεγάλη ανατροπή και πρόκριση στην οκτάδα του Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού της
Η Μαρία Σάκκαρη κατά τη διάρκεια παιχνιδιού της/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε από σετ κάτω και επικράτησε με 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) της Μάγια Τζόιντ για να προκριθεί στα προημιτελικά του Χονγκ Κονγκ.

Μετά από δύο ώρες και 14 λεπτά σκληρής μάχης, η Μαρια Σάκκαρη τσέκαρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Η Ελληνίδα χρειάστηκε να κάνει ανατροπή απέναντι στη μαχητική Μάγια Τζόιντ (Νο90) και κρατώντας το σερβίς της αψεγάδιαστο μετά το πρώτο σετ, πήρε την πρόκριση.

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Η Ελληνίδα περιμένει πλέον την Αλεκσάντρα Σάσνοβιτς, που επικράτησε 2-1 σετ της Τάλια Γκίμπσον με 6-1, 5-7, 7-6(7), έπειτα από τρεις ώρες παιχνιδιού.

Τα λάθη στο πρώτο σετ «πλήγωσαν» τη Σάκκαρη

Με ένα break μπήκε στο πρώτο σετ η Σάκκαρη, που πήρε το πάνω χέρι με 3-1 games. Ωστόσο, οι δύο τενίστριες παρουσιάστηκαν ευάλωτες στο σερβίς τους. Τα επόμενα τρία games έκρυβαν break, με την Τζόιντ να «σπάει» ξανά το σερβίς της Ελληνίδας για το 5-4.

Στη συνέχεια χρειάστηκε τρία set point, κλείνοντας το πρώτο σετ.

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Με «όπλο» το σερβίς εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες η Σάκκαρη

Τα πάντα άλλαξαν, μόλις η Σάκκαρη σταθεροποίησε το σερβίς της. Η Ελληνίδα τενίστρια δε δέχτηκε break στα επόμενα δύο σετ και πανηγύρισε την πρόκριση. Ένα break ήταν αρκετό στο 2ο σετ, με τη Σάκκαρη να κάνει το 0-2 και έπειτα να διατηρεί απλώς το προβάδισμά της, σώζοντας τις δύο ευκαιρίες της Τζόιντ για break.

Η Ελληνίδα έκλεισε με 3-6 το σετ και το μοτίβο επαναλήφθηκε στο 3ο. Εκεί όπου η Σάκκαρη έχασε τρεις ευκαιρίες στο πέμτπ game, αλλά λίγο αργότερα έκανε το break για το 3-4 και με ένα ακόμα break έκλεισε το ματς με 3-6, έχοντας 7 άσους και 70% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς.

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