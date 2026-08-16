Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Δεν βρήκε τη μεγάλη βολή η Τζένγκο και τερμάτισε στην 11η θέση στον τελικό του ακοντισμού - iefimerida.gr

Η Ελίνα Τζένγκο δεν κατάφερε να πλησιάσει τις δυνατότητές της στον τελικό του ακοντισμού στο Μπέρμιγχαμ και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 11η θέση.

Δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε η Ελίνα Τζένγκο ο τελικός του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μένει εκτός της πρώτης οκτάδας και να ολοκληρώνει πρόωρα την παρουσία της στον αγώνα.

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Η 24χρονη πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να βρει τη μεγάλη βολή που αναζητούσε στις τρεις πρώτες προσπάθειές της και έμεινε μακριά από τις επιδόσεις που έχει δείξει ότι μπορεί να σημειώσει.

Η πρώτη προσπάθεια της Τζένγκο δεν καταγράφηκε, καθώς επέλεξε να την ακυρώσει βλέποντας το ακόντιο να προσγειώνεται κάτω από τα 55 μέτρα. Στη δεύτερη βολή της προσπάθησε να ανεβάσει την επίδοσή της, όμως το ακόντιο έφυγε αρκετά ψηλά και προσγειώθηκε στα 53.05μ., αφήνοντάς την χαμηλά στην κατάταξη.

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τρίτη και τελευταία ευκαιρία της. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρουσίασε μικρή βελτίωση και έστειλε το ακόντιο στα 54.01μ., χωρίς όμως η συγκεκριμένη επίδοση να είναι αρκετή για να τη φέρει μέσα στην πρώτη οκτάδα και να της χαρίσει ακόμη τρεις προσπάθειες.

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Η Τζένγκο κατέλαβε τελικά την 11η θέση στον τελικό, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.