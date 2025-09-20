Τζένγκο: «Άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου - Θα δουλέψω και θα το κερδίσω στο επόμενο Παγκόσμιο» - iefimerida.gr

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου και μιλώντας μετά τον αγώνα, τόνισε πως θα δουλέψει όσο περισσότερο μπορεί για κερδίσει μετάλλιο στο επόμενο Παγκόσμιο.

Απογοητευμένη εμφανίστηκε στις δηλώσεις της η 23χρονη αθλήτρια , η οποία με καλύτερη βολή τα 62.72 μέτρα, κατέλαβε την 5η θέση στο Τόκιο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Ελίνα Τζένγκο δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ πως την επόμενη φορά θα τα κατφέρει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να εκφράζομαι έτσι για τον εαυτό μου, αλλά νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί έτσι μέσα από τα χέρια μου. Ο τελικός έκλεισε με μέτρα που μπορούσα να ρίξω. Θα δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ για το επόμενο Παγκόσμιο και θα το κερδίσω».

Για το τι έλλειψε και δεν ήρθε το μετάλλιο: «Τίποτα δεν έλλειψε, απλά μπήκα με καρδιά. Έπρεπε να μπω πιο συγκεντρωμένη. Στην πρώτη βολή έριξα κυριολεκτικά χάλια, 62,5».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συναισθήματά της μετά τον τελικό: «Θυμωμένη είμαι, αλλά όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Τις άλλες χρονιές δεν ήμουν καν μέσα στον τελικό. Ευχαριστώ τον θεό που κατάφερα να μπω. Είμαι υγιείς. Τελείωσα μία σεζόν τεράστια υγιείς»﻿.

Για τον σκληρό ανταγωνισμό: «Τα κορίτσια έριξαν πολύ καλά χθες και σήμερα δεν το κατάφεραν. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θέλει πείσμα και υπομονή».