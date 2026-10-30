Ο Τζέιμς εκτελούσε βολές πάνω σε βοηθητικό πατίνι πριν τον αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε άτυχος τη φετινή σεζόν καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου, ωστόσο αυτό δεν το εμπόδισε από το να δοκιμάσει την τύχη του σε σουτάκια με τη βοήθεια πατινιού.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εφές τη φετινή σεζόν στη Euroleague, καθώς ο Αμερικανός υπέστη ρήξη αχιλλείου στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

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Ο Τζέιμς εκτελούσε βολές με τη βοήθεια βοηθητικό πατινιού πριν το Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι νοκ άουτ για όλη τη σεζόν μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη, εκτελούσε βολές ενώ καθόταν στο βοηθητικό πατίνι.

Η απώλεια του Αμερικανού γκαρντ είναι κομβική για την τουρκική ομάδα τη φετινή σεζόν, αφού ο Λάσο υπολόγιζε πως ο Τζέιμς θα αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας του.