ΤΣΣΚΑ 1948-Παναθηναϊκός 1-2: Αποστολή εξετελέσθη στην παράταση, με «λυτρωτή» τον Ντέσερς για τους «πράσινους» [βίντεο] - iefimerida.gr

Δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε τη δουλειά ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 2-1 στην παράταση της ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League.

Αποστολή εξετελέσθη στη Σόφια! Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να «λυγίσει» στην παράταση με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948, παίρνοντας την πρόκριση για τα playoffs του Conference League. Εκεί περιμένει μία εκ των Χράντετς Κράλοβε και Μπεσίκτας.

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Ντεμπούτο στα «πράσινα» με γκολ για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Ισοφάρισαν με τον Ντβάλι λίγο πριν την ανάπαυλα οι Βούλγαροι, όμως την τελευταία... λέξη την είπε ο Σίριλ Ντέσερς στην παράταση, με το «τριφύλλι» να παίρνει την πρόκριση.

Conference League: Υπεροχή για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948

Η ΤΣΣΚΑ 1948 ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, κρατώντας την μπάλα στην δική της κατοχή. Οι Βούλγαροι δημιούργησαν την πρώτη απειλή στο 7ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Ρούσεφ, εκείνος πλάσαρε ωραία με το δεξί από τα όρια της περιοχής, όμως ο Πένια με εντυπωσιακή απόκρουση είπε «όχι».

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Τέσσερα λεπτά μετά, ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να απειλήσει. Ο Ντε Φράι πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, με τον Φαν Ντρόνγκελεν να μην προλαβαίνει να φτάσει την μπάλα. Αυτή στρώθηκε στον Αντίνο, ο οποίος σούταρε άουτ.

Στο 12' ο Κυριακόπουλος βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και προσπάθησε να απειλήσει, όμως το δυνατό αριστερό σουτ του πέρασε άουτ.

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Στο 27ο λεπτό ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά μετά από ένα γέμισμα από τα αριστερά, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε πάρει τον έλεγχο της αναμέτρησης, απέναντι σε μία ΤΣΣΚΑ που προτιμούσε το... αργό τέμπο και είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο.

Ο Ραστόντερ βρέθηκε σε θέση «βολής» μετά από ωραία προσωπική ενέργεια, όμως το σουτ του πέρασε άουτ.

Στο 44' ο Ζαρουρί συνδυάστηκε ωραία με τον Λιβάι Γκαρσία, ο Μαροκινός σούταρε, με τον Μαρίνοφ να λέει «όχι» με τα πόδια.

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Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία του πρώτου μέρους, σε ένα ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή, αλλά δεν βρήκε τον «δρόμο» προς τα δίχτυα.

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Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το «τριφύλλι» να απειλεί. Ο Γκαρσία δοκίμασε δυνατό σουτ από μακριά, ο Μαρίνοφ δεν μπλόκαρε, αλλά ο Αντίνο δεν πρόλαβε να φτάσει την μπάλα.

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Στο 55ο λεπτό ο Αντίνο έκλεψε την μπάλα και απείλησε με σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Μαρίνοφ μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Τη λύση έδωσε ο Λιβάι Γκαρσία. Με την συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έκλεψε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά και με αριστερό διαγώνιο σουτ έστειλε την έστειλε στα δίχτυα, «γράφοντας» το 0-1.

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Στο 68ο λεπτό ο Ντέσερς έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ των «πράσινων», όμως ο Μαρίνοφ έδιωξε την μπάλα.

Στο 80' ο Γιάγκουσιτς σούταρε δυνατά έξω από την περιοχή, με τον Μαρίνοφ να αποκρούει.

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Στο 85ο λεπτό ο Ντιαλό βρέθηκε στην «καρδιά» της άμυνας του Παναθηναϊκού και πήρε την κεφαλιά, με τον Πένια να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα.

Στο 87' οι Βούλγαροι έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ντβάλι βρέθηκε αμαρκάριστος μετά από εκτέλεση κόρνερ και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1, με τις δύο ομάδες να «οδηγούνται» στην παράταση.

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Ο «λυτρωτής» Ντέσερς έστειλε τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Conference League

Η παράταση ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, ο Μαρίνοφ έκανε κακή έξοδο και η μπάλα έφτασε προ κενής εστίας στον Ντέσερς, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 105' η ΤΣΣΚΑ έφτασε κοντά στην ισοφάριση. Ο Σομπρέρο πήρε την μπάλα από τα αριστερά, πάτησε περιοχή, αλλά σούταρε άουτ.

Στο 117' ο Μαρίνοφ απέκρουσε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Ταμπόρδα.

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Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν προσεκτική στα επόμενα λεπτά, διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα και προκρίθηκε στα playoffs του Conference League, όπου θα βρει μία εκ των Χράντετς Κράλοβε και Μπεσίκτας.

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάντερ Αλεξαντρόβ): Μαρίνοβ, Μεντίνα (106’ Γκρίμπιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Μασιέλ, Κουεγιάρ (101’ Κρεμπς), Ζεμζεμί, Ρούσεβ (83’ Σομπρέρο), Μάγιερ (83’ Βιτάνοβ), Α. Ίλιεβ (65’ Ντιαλό)

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Ζαρουρί (79’ Τουμπά), Τσιριβέγια (88’ Τσέριν), Καμαρά, Κυριακόπουλος (105’ λ.τρ. Κοντούρης), Λιβάι Γκαρσία (66’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (89’ Ταμπόρδα), Ραστόντερ (66’ Ντέσερς)