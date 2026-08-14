Τσιτσιπάς - Ρογιέ 2-0: Συνεχίζει στο Σινσινάτι ο Στέφανος - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε την πορεία του στο Σινσινάτι με ικανοποιητική εμφάνιση και νίκη επί του Βαλεντάν Ρογιέ στα δύο σετ.

Πέρασε... πάνω από τον πήχη στην πρώτη του «προσπάθεια» στο Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς! Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του αμερικανικού Masters, νικώντας με 2-0 σετ (7-6, 7-5) τον Βαλεντάν Ρογιέ.

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Στον δεύτερο γύρο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τον Τσιτσιπά, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Ο Καναδός είναι το Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Τσιτσιπά όμως να έχει το 7-3 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και να έχει νικήσει στην πιο πρόσφατη μονομαχία τους, πέρσι στο Ντουμπάι.

Τσιτσιπάς: Σε tie-break το πρώτο σετ

Οι δύο τενίστες διατήρησαν σε γενικές γραμμές το σερβίς τους, έχοντας από ένα break ο καθένας, με αποτέλεσμα το πρώτο σετ να κριθεί στο tie-break.

Εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκτησε σημαντικό προβάδισμα με 6-3 και, παρότι δεν αξιοποίησε αμέσως τις ευκαιρίες του, κατάφερε στην τρίτη προσπάθεια να κλείσει το σετ και να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση, έπειτα από 57 λεπτά παιχνιδιού.

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Η ένταση παρέμεινε υψηλή και στη συνέχεια της αναμέτρησης, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει το break για το 3-2, αλλά να μην καταφέρνει να διατηρήσει το πλεονέκτημά του. Στο κρίσιμο 5-3 ο αντίπαλός του απάντησε με break back, με τον Έλληνα τενίστα να χάνει παράλληλα και το δεύτερο match point του.

Ο Τσιτσιπάς δυσκόλεψε περισσότερο απ’ όσο χρειαζόταν την προσπάθειά του να τελειώσει το ματς, σπαταλώντας αρκετές ευκαιρίες. Τελικά, έβαλε τέλος στην αναμέτρηση λίγο αργότερα, κάνοντας το καθοριστικό break στο σερβίς του αντιπάλου του και αξιοποιώντας το έκτο match point που είχε στη διάθεσή του.