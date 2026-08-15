Ο Τσιτσιπάς αποκάλυψε τα σχέδιά του με τον Καραλή:«Σκοπεύουμε να δούμε τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τόνισε πως σκοπεύει να παρακολουθήσει από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Έλληνας τενίστας πέτυχε μία καθαρή νίκη απέναντι στον Βαλεντίν Ρογιέρ, στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Λίγη ώρα αργότερα, παραχώρησε συνέντευξη στο Tennis Channel, όπου ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη μετακίνησή του στο Μαϊάμι και τους Χιτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ο Γιάννης είναι στο Μιλγουόκι, υποστηρίζω το Μιλγουόκι. Αν ο Γιάννης είναι στο Μαϊάμι, το ίδιο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τσιτσιπάς, που αποκάλυψε ότι σκοπεύει να παρακολουθήσει από κοντά παιχνίδια του.

Μάλιστα, όχι μόνος του αλλά μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή. Άλλωστε, το τουρνουά στο Μαϊάμι διεξάγεται τον Μάρτιο και δίνει ευκαιρία στο να δει από κοντά τον Greek Freak.

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Σχεδιάζουμε να δούμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τον Εμμανουήλ Καραλή»

«Του έδωσα συγχαρητήρια, είναι εκπληκτικό. Έχω άλλον έναν φίλο που είναι αθλητής στο άλμα επί κοντώ, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο δεύτερος ή τρίτος καλύτερος στον κόσμο. Είμαστε πολύ κοντά και μαζί του και τον παίρνω συχνά τηλέφωνο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλούσαμε και λέγαμε πως πρέπει να έρθει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του Miami Open, στο οποίο θα παίζω, και πρέπει να πάμε, επειδή είναι φίλοι και αυτοί μεταξύ τους. Θα έπρεπε να πάμε να δούμε έναν αγώνα του μαζί. Οπότε αυτό είναι κάτι που σχεδιάζουμε για το Miami Open της επόμενης χρονιάς.

Είναι μία τόσο καλή ευκαιρία να πάω πραγματικά να τον δω και να συναντηθώ μαζί του στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Νομίζω ότι έχουν μία απίστευτη ομάδα. Απίστευτη ομάδα. Εννοώ, τώρα απλά μετακινούμαι και υποστηρίζω όπου βρίσκεται ο Γιάννης. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του μπάσκετ και αγαπώ την κουλτούρα του αθλήματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λατρεύω τη νοοτροπία ενός μπασκετμπολίστα. Οπότε, κι εγώ ο ίδιος έχω παίξει πολύ στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα πως, αν δεν έπαιζα τένις, θα ήθελα να δω τον εαυτό μου να παίζει επαγγελματικό μπάσκετ κάπου».