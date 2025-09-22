Ο Τσιτσιπάς διέψευσε τις πληροφορίες ότι μπήκε χειρουργείο: «Αισθάνομαι καλά» - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τις φήμες (που μετατράπηκαν σε δημοσιεύματα) ότι έκανε χειρουργείο στην πλάτη ή για κήλη.

Με ανάρτησή του, ο Έλληνας τενίστας, αφού ευχαρίστησε τον κόσμο για το ενδιαφέρον του, τόνισε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και πως είναι καλά.

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στην πλάτη και πως αισθάνομαι καλά. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη διαρκή υποστήριξη. Το ενδιαφέρον σας σημαίνει πολλά για εμένα» έγραψε.

Τσιτσιπάς: Τι ισχύει για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετώπιζε πρόβλημα σε ένα νεύρο στην πλάτη, που του προκαλούσε οξύ πόνο, και προκειμένου να αποφύγει το χειρουργείο έκανε μία διηθητική παρασπονδύλια έγχυση στο Metropolitan, για να αντιμετωπίσει το οίδημα και τον πόνο που του προκαλούσε.

Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε το χειρουργείο που θα τον έθετε εκτός του υπολοίπου της σεζόν, ενώ τώρα στο χειρότερο σενάριο θα μείνει εκτός court για τρεις εβδομάδες.