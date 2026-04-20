Σε ελεύθερη πτώση ο Τσιτσιπάς -«Βουτιά» στο Νο 80 του κόσμου! - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την καθοδική του πορεία στην λίστα της ATP, καθώς υποχώρησε ακόμη 13 θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Ελληνας τενίστας βρίσκεται πλέον στο Νο 80 του κόσμου, με 715 βαθμούς. Αυτή, μάλιστα, είναι η χειρότερη θέση του μετά το Νο 82 τον Μάρτιο του 2018.

Στην κορυφή ο Σίνερ - 4ος ο Τζόκοβιτς

Στο μεταξύ ο Γιανίκ Σίνερ παρέμεινε για δεύτερη εβδομάδα στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:﻿

Την πρώτη 5άδα συμπληρώνουν:

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 12.960

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.255

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.100.