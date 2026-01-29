Συντετριμμένος ο Τσιμίκας: Πήγαινα σχολείο με έναν από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία - iefimerida.gr

Επηρεασμένος από την τραγωδία με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Κώστας Τσιμίκας πριν από τον αγώνα της Ρόμα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας πριν από την έναρξη της αναμέτρησης για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο διεθνής μπακ αποκάλυψε ότι ένα από τα «αετόπουλα» που σκοτώθηκαν το γνώριζε, καθώς πήγαιναν μαζί σχολείο.

«Η θλίψη είναι πολύ μεγάλη για όλους τους Έλληνες, από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τους θυμόμαστε. Εγώ ιδιαίτερα, τον έναν από τους επτά τον ήξερα λόγω του ότι πολύ παλιά στη Νεάπολη πηγαίναμε μαζί σχολείο. Είναι πολύ θλιβερό, μακάρι να δώσει δύναμη ο Θεός στους γονείς των θυμάτων και αυτοί που τραυματίστηκαν να επανέλθουν γρήγορα», είπε ο Κώστας Τσιμίκας.