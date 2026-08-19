Ο Τσέντι Όσμαν εξήγησε τους λόγους που δεν επέστρεψε στην Τουρκία και θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Ο Τσέντι Όσμαν αποτέλεσε τη… βόμβα του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να εξηγεί τους λόγους που δεν επέστρεψε στην Τουρκία και μετακινήθηκε στον «Δικέφαλο».

Όπως ο ίδιος τόνισε σε συνέντευξή του στο «Socrates Dergi», τα πράγματα ήταν πολύ απλά. Όποια ομάδα και να ήθελε να τον αποκτήσει, θα έπρεπε πρώτα να τα βρει με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

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Το ενεργό του συμβόλαιο με τους «πράσινους» αποτέλεσε… τροχοπέδη για τις Εφές και Φενέρμπαχτσε. Έτσι, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που πλήρωσε στον Παναθηναϊκό AKTOR, τον έκανε δικό του.

«Πριν από τον ΠΑΟΚ, υπήρχαν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρονταν για μένα. Όπως ξέρετε, είχα συζητήσεις και με την Εφές και τη Φενέρμπαχτσε.

Αλλά αυτές οι διαδικασίες πήραν λίγο διαφορετική τροπή. Υπήρχαν πράγματα του τύπου “δεν θέλω να πάω στην Τουρκία” ή “δεν πρόκειται να πάω σε άλλη ομάδα για να μη στενοχωρηθεί η μία από τις δύο”… Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι το πίστεψαν πραγματικά αυτό και έχω σοκαριστεί.

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Στο τέλος, δεν ήμουν ελεύθερος. Είχα συμβόλαιο ενός έτους με τον Παναθηναϊκό. Επομένως, όταν ξεκίνησαν αυτές οι συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός ζήτησε μια σημαντική ρήτρα.

Για να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή μου, πρέπει πρώτα οι ομάδες να καταλήξουν σε συμφωνία. Μόνο τότε θα μπορούσε να γίνει η μεταγραφή, εφόσον επρόκειτο να γίνει» ανέφερε ο Όσμαν.

Η εξήγηση του Όσμαν ως προς τις τουρκικές ομάδες

Ο οποίος συνέχισε, τονίζοντας ότι η κατάσταση θα ήταν εντελώς διαφορετική αν αυτό το καλοκαίρι ήταν ελεύθερος.

«Δεν μπορώ απλώς να πάω στον πρόεδρο και να του πω “Πρόεδρε, ζήτα μικρότερη ρήτρα εξαγοράς για να κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα για μένα, θα πάω να παίξω σε άλλη ομάδα της EuroLeague”. Αν με θέλεις πραγματικά, πρέπει να πας και να συμφωνήσεις με την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω εγώ.

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Θα ήταν διαφορετικά αν ήμουν ελεύθερος τότε θα είχα εγώ την επιλογή. Αλλά από τη στιγμή που ζητήθηκε ρήτρα εξαγοράς… Το πιθανότερο είναι ότι οι τουρκικές ομάδες δεν ήθελαν να εμπλακούν σε αυτή τη μεταγραφή, επειδή ζητήθηκε υψηλή ρήτρα».