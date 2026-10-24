Τσέλσι - Τότεναμ 0-2: Εφιάλτης στο Στάμφορντ Μπριτζ, θρίαμβος για τα «σπιρούνια»! - iefimerida.gr

Με αυτογκόλ του Πέντερς και γκολάρα του Τελ, η Τότεναμ «άλωσε» το Στάμφορντ Μπριτζ (0-2), με την Τσέλσι να ολοκληρώνει το ντέρμπι με δέκα παίκτες.

Η Τότεναμ πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Τσέλσι (0-2), με αυτογκόλ του Πέντερς και γκολ του Τελ, ενώ οι «μπλε» έμειναν με δέκα παίκτες.

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Η Τότεναμ έφυγε θριαμβεύτρια από το Στάμφορντ Μπριτζ, επικρατώντας με 2-0 της Τσέλσι στο λονδρέζικο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Τα «σπιρούνια» πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη στο πρωτάθλημα, εκμεταλλευόμενα τα λάθη των γηπεδούχων στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

Το αυτογκόλ του Πέντερς και η αποβολή του Πάλμερ έδωσαν την νίκη στην Τότεναμ

Η Τότεναμ είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης από το πρώτο ημίχρονο, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας και δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να καταφέρνει να παραβιάσει την αντίπαλη εστία. Η λύση ήρθε στο 77ο λεπτό, όταν ο Πέντερς έκανε ολέθριο λάθος σε εκτέλεση κόρνερ, στέλνοντας άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για την Τσέλσι τρία λεπτά αργότερα, καθώς ο Κόουλ Πάλμερ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους «μπλε» με δέκα παίκτες.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε στο 87', με τον Τελ να κλέβει την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, να διανύει αρκετά μέτρα και να σκοράρει με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2. Με αυτή τη νίκη, η Τότεναμ έφτασε τους εννέα βαθμούς και ανέβηκε στη 12η θέση, ενώ η Τσέλσι παρέμεινε στους 13 βαθμούς και την τέταρτη θέση της βαθμολογίας.