Τσέλσι: Έδωσε συμβόλαιο στον Ροσενιόρ ως το 2032 και τον απέλυσε σε... 105 ημέρες - iefimerida.gr

Η Τσέλσι απέλυσε τον Λίαμ Ροσενιόρ, μετά από 105 ημέρες στον πάγκο της, ενώ είχε υπογράψει συμβόλαιο έως το 2032. Πολλά εκ. λίρες η αποζημίωσή του.

Να περάσει ο... επόμενος! Η Τσέλσι ψάχνει τον προπονητή που θα διαδεχτεί τον Άγγλο τεχνικό, ο οποίος είχε τη μία ήττα πίσω από την άλλη με τους Λονδρέζους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα της ομάδας πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα, όχι απλά δεν μπορούσε να πάρει κάποια νίκη, αλλά, ούτε να σκοράρει. Πιο συγκεκριμένα, έφτασε να έχει πέντε σερί ήττες, χωρίς γκολ, κάτι που είχε να γίνει από το 1912.

Η διοίκηση του συλλόγου πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει μαζί του, παρά το γεγονός ότι στις 6 Ιανουαρίου είχε ανακοινωθεί και είχε γίνει γνωστό ότι υπέγραψε συμβόλαιο, μέχρι και το καλοκαίρι του 2032! Αυτό σημαίνει ότι η αποζημίωσή του, μετά από 105 ημέρες υπηρεσιών, θα φτάσει τα 23 εκατομμύρια λίρες, όπως έκαναν γνωστό τα αγγλικά ΜΜΕ.

Τσέλσι: Ο λόγος του...αντίο προς τον Ροσενιόρ

Δεν είναι ο πρώτος προπονητής της Τσέλσι φέτος που φεύγει, μετά από μερικές συνεχόμενες ήττες. Άλλωστε κάτι ανάλογο έγινε και με τον Ένζο Μαρέσκα τον Δεκέμβριο του 2025.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι ρεπότερ των «μπλε» κάνουν λόγο ότι ο Ροσενιόρ είχε χάσει τελείως τα αποδυτήρια και ότι οι ποδοσφαιριστές του δεν άκουγαν καθόλου τις οδηγίες του. Κάτι που επιβεβαιώθηκε με την εικόνα και τα αποτελέσματα του συνόλου του στην Premier League. Ειδικά απέναντι στην Μπράιτον με τους «γλάρους» επικρατούν με σκορ 3-0.﻿﻿