Tσέλσι, μεταγραφές: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Πεπ Τσαβαρία μέχρι το 2031! [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Τσέλσι συνεχίζει την ενίσχυση της και ανακοίνωσε μια ακόμα μεταγραφή, αυτή του Πεπ Τσαβαρία από την Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι το 2031.

Η Τσέλσι έχοντας πλέον τον Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της, έχει υψηλές βλέψεις για την νέα σεζόν και για αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, ώστε να του δώσει όλα τα κατάλληλα όπλα που χρειάζεται για να ξεκινήσει το έργο του.

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Μια από αυτές της ενισχύσεις, είναι Ο Πεπ Τσαβαρία, o οποίος έρχεται στο Λονδίνο για να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Μαρκ Κουκουρέγια στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η Τσέλσι έβγαλε από τα ταμεία της 19 εκατ. ευρώ για να φέρει στην Αγγλία τον Ισπανό μπακ, ενώ η συμφωνία προϋποθέτει και ακόμα 2 εκατ. σε μορφή μπόνους.

Τσέλσι: Η ανακοίνωση για τον Πεπ Τσαβαρία

«Η Τσέλσι ανακοίνωσε με ενθουσιασμό την απόκτηση του Πεπ Τσαβαρία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο της La Liga.

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Ο 28χρονος Ισπανός υπέγραψε συμβόλαιο με τους «μπλε» έως το 2031 και θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα, ενόψει της νέας σεζόν.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξεκινάω. Η Τσέλσι είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο και αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της», δήλωσε ο Τσαβαρία, ευχαριστώντας παράλληλα την οικογένειά του για τη στήριξή της.

Ο Τσαβαρία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την ομάδα της γενέτειράς του, Ουνιό Εσπορτίβα Φιγκέρες, η οποία τότε αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας. Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία μόλις 18 ετών και σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν επιθετικογενή αριστερό μπακ.

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Το 2018 μετακόμισε στην Ολότ, στην τρίτη κατηγορία, όπου καθιερώθηκε αμέσως ως βασικός και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της κατηγορίας. Μετά από 52 συμμετοχές, πήρε μεταγραφή στη Ρεάλ Σαραγόσα το 2020 και πραγματοποίησε εκεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Για ακόμη μία φορά, ο Ισπανός ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του επόμενου επιπέδου. Μετά από δύο σεζόν στη Σαραγόσα, έκανε το μεγάλο βήμα στη La Liga, υπογράφοντας στη Ράγιο Βαγιεκάνο τον Αύγουστο του 2022.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Ράγιο, συμβάλλοντας στις ιστορικές επιτυχίες του συλλόγου. Η ομάδα κατέγραψε δύο συνεχόμενες 8ες θέσεις στη La Liga, ενώ την περασμένη σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό του UEFA Conference League. Ο Τσαβαρία αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια στη διοργάνωση και, παρά την ήττα από την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό, ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν.

Καλώς ήρθες στην Τσέλσι, Πεπ!»