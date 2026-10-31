Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0: Αποτελείωσε το... κόκκινο φάντασμα του Κάρικ στο Λονδίνο - iefimerida.gr

Η Τσέλσι υπέταξε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σπρώχνοντάς τη ακόμα περισσότερο στον βυθό της Premier League.

Μπορεί ο Μπρούνο Φερνάντες να επέστρεψε μετά τη διαμάχη με τον Μάικλ Κάρικ. Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είχε καλή εικόνα για ένα ημίχρονο, αλλά η Τσέλσι βγήκε νικήτρια στο φινάλε, βυθίζοντας τους «κόκκινους διαβόλους» ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφειά τους, μετά το 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

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Η Γιουνάιτεντ γνώρισε μία ακόμα ήττα, έχει μόλις επτά βαθμούς στην Premier League, ενώ η τελευταία της νίκη στην Αγγλία χρονολογείται πίσω, στις 30 Αυγούστου, με τον κλοιό να σφίγγει ακόμα περισσότερο γύρω από τον Κάρικ.

Την ώρα που η Τσέλσι άφησε πίσω της την κακή παρένθεση με την Τότεναμ και πάτησε, έστω και προσωρινά, τετράδα φτάνοντας τους 16 βαθμούς.

Ένα ημίχρονο που τα είχε όλα εκτός από γκολ

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες, αλλά το 0-0 να μένει και να αποτελεί θαύμα. Η Γιουνάιτεντ ήταν η καλύτερη ομάδα στο χορτάρι, πέτυχε και γκολ με τον Κούνια στο 34' το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ, αλλά δε βρήκε δίχτυα.

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Κυρίως γιατί οι επιθετικοί της δεν τελείωσαν σωστά τις φάσεις, όπως για παράδειγμα ο Αμάντ Ντιαλό στο 43', που μετά το λάθος του Φοφανά βγήκε τετ α τετ αλλά πλάσαρε απογοητευτικά άουτ.

Ακυρωθέν γκολ είχε και η Τσέλσι με τον Εστεβάο για οφσάιντ στο 15', ενώ ο Πέδρο Νέτο σημάδεψε το δοκάρι του Λάμενς στο 44'.

Η Τσέλσι έδωσε στη Γιουνάιτεντ τη χαριστική βολή

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος τα πάντα έγειραν υπέρ των μπλε. Ένα γκολ νωρίς, με τον Μόργκαν Ρότζερς στο 50' ήταν η χαριστική βολή στην ψυχολογία της Γιουνάιτεντ. Οι παίκτες του Κάρικ έπεσαν πολύ ως προς την απόδοσή τους, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να παραχωρεί πέναλτι στο 61' και να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ο Πάλμερ νίκησε τον Λάμενς για το 2-0 στο 64' και η Τσέλσι είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, αλλά ο Βέλγος τερματοφύλακας κράτησε το σκορ σε νορμάλ επίπεδα. Ακόμα και έτσι, όμως, τα σύννεφα γύρω από το Μάντσεστερ δε φεύγουν, η ομάδα του Κάρικ δε βρίσκει γιατρικό και έχει πάρα πολύ κακό κλίμα για να πιστέψει κανείς ότι θα υπάρξει επιστροφή από την κατάσταση στην οποία έχει μπλέξει.