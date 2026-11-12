Τσάβι: «Δεν ήμασταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα με την Ελλάδα -Δεν αποτελεί δικαιολογία η απουσία του Φαν Ντάικ»

Όλα όσα δήλωσε ο προπονητής της Ολλανδίας, Τσάβι, στη συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (13/11, 21:45) με την Ελλάδα για το Nations League.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Τσάβι αναφέρθηκε στο πόσο σπουδαία και σημαντική είναι η αναμέτρηση της Παρασκευής (13/11, 21:45) ανάμεσα σε Ολλανδία και Ελλάδα, αφού οι δύο ομάδες βρίσκονται ισόβαθμες στην κορυφή του ομίλου.

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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «οράνιε» δήλωσε ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα με την «γαλανόλευκη» στην Τούμπα, ο οποίος έληξε ισόπαλος με 2-2. Παράλληλα, τόνισε ότι η απουσία του Φαν Ντάικ δεν αποτελεί δικαιολογία.

Τσάβι: «Ο αγώνας είναι καθοριστικός, αφού Ολλανδία και Ελλάδα είναι στην κορυφή του ομίλου»

Για την κατάσταση με τους τραυματίες και την ιεραρχία των αρχηγών: «Όλοι είναι καλά και έτοιμοι. Έχουν προπονηθεί καλά. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι ο νέος αρχηγός. Ο Ντένζελ (Ντάμφρις) είναι ο υπαρχηγός, και ακολουθεί ο Κόντι (Χάκπο)».

Για την αυριανή ενδεκάδα: «Δεν το ξέρει ακόμα. Ούτε εγώ το ξέρω ακόμα· έχω ακόμα κάποιες αποφάσεις να πάρω».

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Για την επιστροφή του Ντε Γιονγκ: «Καταρχάς, η προσωπικότητά του. Ζητάει την μπάλα. Θέλει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Και, φυσικά, υπάρχουν και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Για μένα, ως προπονητή, αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πάνω απ’ όλα, είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Φρένκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.

Για τα μαθήματα από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το αυριανό καθοριστικό αγώνα: «Είναι καθοριστικός, καθώς Ολλανδία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου. Στον αγώνα στην Ελλάδα η ομάδα δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό θέλουμε να αλλάξει ριζικά στο Άμστερνταμ».

Για τον Γιούριεν Τίμπερ: «Σίγουρα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, ως πλάγιος αμυντικός, ή ακόμα και στη μεσαία γραμμή».

Τσάβι: «Ο Φαν Ντάικ είναι ηγέτης, όμως η απουσία του δεν αποτελεί δικαιολογία»

Για την απουσία του Βίρτζιλ φαν Ντάικ: «Είναι δυνατός ηγέτης και έχει επιβλητική παρουσία. Είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η απουσία του αύριο δεν αποτελεί δικαιολογία».

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Για την κλήση του Σεπ φαν ντεν Μπεργκ:«Είναι εξαιρετικός παίκτης, και πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να διορθώσει η ομάδα: «Αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο στην Ελλάδα. Αύριο, θα είναι και πάλι σημαντικό για εμάς να εξουδετερώσουμε αυτές τις στιγμές μετάβασης».

Για τον Ντόνιελ Μάλεν: «Προπονείται πολύ καλά και βρίσκεται σε εξαιρετικό ρυθμό. Θέλει να δείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εξαιρετική του φόρμα. Διαθέτει τόσα πολλά χαρίσματα· είναι επίσης πολύ καλός σε κλειστούς χώρους».