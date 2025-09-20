Serie A: Τρίτη σερί νίκη η Μίλαν με 3-0 την Ουντινέζε - iefimerida.gr

Η Μίλαν έχει πάρει... μπροστά για τα καλά μετά το «χαστούκι» της πρεμιέρας από την Κρεμονέζε και με το αποψινό εμφατικό 3-0 επί της Ουντινέζε στο «Φρίουλι» συμπλήρωσε τρεις σερί νίκες και πλησίασε στο -1 από την πρωτοπόρο, Γιουβέντους.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Ουντινέζε είχε ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, καθώς με το δεύτερο γκολ του Πούλισικ στο 53' ήρθε το 3-0 για την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι.

Στο «Μαρκ Αντόνιο Μπεντεγκόντι» σταμάτησε η απόλυτη έως απόψε πορεία της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A. Ύστερα από τρεις συνεχείς νίκες στο καμπιονάτο, η Βερόνα του Πάολο Τζανέτι υποχρέωσε τους «Μπιανκονέρι» του Ιγκόρ Τούντορ σε ισοπαλία 1-1.

Η Γιουβέντους, που προερχόταν από μια ισοπαλία σαν... νίκη απέναντι στην Ντόρτμουντ για το Τσάμπιονς Λιγκ (ισοφάρισε σε 4-4 με δύο γκολ στις καθυστερήσεις), προηγήθηκε με γκολ του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στο 19ο λεπτό αλλά δέχθηκε την ισοφάριση ένα λεπτό πριν από το 45ο από το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γκιφτ Όρμπαν, για χέρι του Ζοάο Μάριο που επισημάνθηκε από το VAR.

Σε ένα γρήγορο, δύσκολο και ισορροπημένο παιχνίδι, οι δύο ομάδες πάλεψαν στο γήπεδο ως το τέλος. Η Γιουβέντους παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς, αλλά θα μπορούσε να ξεπεραστεί από τη Νάπολι τη Δευτέρα, η οποία υποδέχεται την Πίζα. Για τη Βερόνα, ήταν η τρίτη ισοπαλία της σε τέσσερις αγώνες.