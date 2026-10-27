Το triple-double του Αντετοκούνμπο δεν αρκούσε στους Χιτ: Γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μάβερικς - iefimerida.gr

Το απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν 2026-27 συνεχίζεται για τους Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10) γνώρισαν την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους.

Οι Ντάλας Μάβερικς πήραν «διπλό» στη Φλόριντα με 109-113.

Κυρίως: Μέχρι αυτή τη στιγμή, το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, μπορεί να χαρακτηριστεί μέχρι κι εφιαλτικό εφιαλτικό.

Η ομάδα από το Σάουθ Μπιτς δεν είναι σε θέση να... σηκώσει κεφάλι και γνωρίζει τη μία ήττα μετά την άλλη στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα της Τρίτης (27/10), οι Χιτ έχασαν για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε ισάριθμους αγώνες, υποκύπτοντας στους Ντάλας Μάβερικς μέσα στην έδρα τους (109-113).

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