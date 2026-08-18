«Τρέλα» με Βαγγέλη Παυλίδη στην Πορτογαλία: Το μυθικό χατ-τρικ που τον έστειλε ξανά στα πρωτοσέλιδα -«Χωρίς έλεος, καταιγιστικός» [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε… beast mode ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τρία γκολ και μια ασίστ σε επτά λεπτά σάρωσε τα δίχτα της Πίζα προκαλώντας για ακόμη μια φορά κύμα αποθέωσης στην Πορτογαλία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν σταματά να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός χάρισε μια ακόμη απολαυστική ποδοσφαιρική παράσταση στο χορτάρι καθώς στη νίκη επί της Κάζα Πία όχι μόνο μοίρασε ασίστ, αλλά «καθάρισε» το παιχνίδι με ένα ασύλληπτο χατ-τρικ μέσα σε μόλις επτά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο!

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Ο 27χρονος φορ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, παίζει με αυτοπεποίθηση, σκοράρει με κάθε τρόπο και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της επίθεσης στην Πορτογαλία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι για ακόμη μία φορά έγινε πρωτοσέλιδο στον πορτογαλικό αθλητικό Τύπο, με τα μεγαλύτερα Μέσα της χώρας να υποκλίνονται στην εκτελεστική του δεινότητα.

Η Πορτογαλία «υποκλίνεται» στον Βαγγέλη Παυλίδη

Φυσικά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βαγγέλης Παυλίδης φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα του πορτογαλικού Τύπου μιας και από τότε που πάτησε το πόδι του στην Πορτογαλία και φόρεσε τη φανέλα της Μπενφίκα κάνει παπάδες και πρόκειται για ένα από τα πιο… καυτά ονόματα επιθετικών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα συνδέθηκε μέχρι και με την Μπαρτσελόνα, ενώ δείχνει από νωρίς τις προθέσεις του με στόχο να κάνει ακόμη καλύτερη σεζόν και να εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.



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Τα κατορθώματα του Παυλίδη δεν πέρασαν απαρατήρητα από τα πορτογαλικά Μέσα, τα οποία τον αποθέωσαν για την εμφάνισή του απέναντι στην Κάζα Πία. Η «O Jogo» επέλεξε για το πρωτοσέλιδό της τη φράση «Sem piedade», δηλαδή «Χωρίς έλεος», αποτυπώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την εικόνα του Έλληνα στράικερ μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το πρωτοσέλιδο της «Ο Jogo» για τον Βαγγέλη Παυλίδη

Στο ίδιο μήκος κύματος και η «A Bola», η οποία χαρακτήρισε τον Παυλίδη «Fulminante», δηλαδή «Καταιγιστικός». Δύο χαρακτηριστικοί τίτλοι που καταδεικνύουν το μέγεθος της εντύπωσης που προκάλεσε ακόμη μία εντυπωσιακή βραδιά του διεθνούς φορ που με το show του στο χορτάρι τράβηξε ξανά τα βλέμματα πάνω του.

Το πρωτοσέλιδο της «A Bola» για τον Βαγγέλη Παυλίδη

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Βαγγέλης Παυλίδης: «Πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα»

Ο ίδιος ο ΒαγγέληςΠαυλίδης, πάντως, εμφανίστηκε προσγειωμένος μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πως η αυτοπεποίθησή του βρίσκεται στα ύψη.«Από τη στιγμή που σκοράραμε το πρώτο γκολ, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.

Θα έπρεπε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σκοράραμε μόνο δύο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε την ίδια ενέργεια, καλή πίεση και ακριβή τελειώματα. Επομένως, μετά από 15 λεπτά το παιχνίδι τελείωσε», ανέφερε αρχικά. Ο Έλληνας φορ στάθηκε, παράλληλα, στην αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας και στη δουλειά που γίνεται υπό τις οδηγίες του Μάρκο Σίλβα.

«Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον στο γήπεδο, ακολουθώντας τις ιδέες του προπονητή, πώς θέλει να πιέζουμε, πού να τρέξουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε την καλύτερη ενέργεια από όλους. Είναι σημαντικό να έχουμε όλοι την ίδια ενέργεια», τόνισε.

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Όσο για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ένα γκολ που ανέδειξε την τεχνική του ποιότητα, ο Παυλίδης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του: «Είναι απλώς ένα ακόμη γκολ. Ήταν καλό, μου επέτρεψε να δείξω την τεχνική μου ποιότητα. Και φυσικά, πρέπει να είμαι σε καλή φόρμα και να έχω αυτοπεποίθηση για να πετύχω ένα τέτοιο γκολ».

Μάρκο Σίλβα: «Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα»

Την ίδια ώρα, ο Μάρκο Σίλβα έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με την κατάσταση στην Μπενφίκα και τα μεταγραφικά σενάρια που αφορούν την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές της. Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο σύλλογος δεν φοβάται τη μεταγραφική αγορά και πως ο Παυλίδης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των πλάνων του για τη συνέχεια της σεζόν.

«Δεν φοβάμαι απολύτως τίποτα. Η αγορά είναι ανοιχτή, υπάρχουν πολλές φήμες. Όπως μπορεί να γίνονται τηλεφωνήματα προς τον σύλλογό μας από αντίπαλες ομάδες, έτσι μπορούμε κι εμείς να τηλεφωνούμε. Είναι μέρος της διαδικασίας, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Σίλβα υπογράμμισε πως προτεραιότητα της Μπενφίκα είναι η ενίσχυση της ομάδας, αλλά και η πρόκριση στη League Phase του Europa League, με τον Παυλίδη να υπολογίζεται κανονικά στα πλάνα του.

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«Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις θέσεις που θέλουμε. Ελπίζουμε να είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας την Πέμπτη και την επόμενη Πέμπτη απέναντι στην Άαρχους, καθώς πρόκειται για πολύ σημαντικά παιχνίδια. Είναι θεμελιώδες να βρισκόμαστε στη League Phase του Europa League. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Και όσο ο Παυλίδης συνεχίζει να… πυροβολεί, η Μπενφίκα έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Ο Έλληνας φορ έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο και δείχνει έτοιμος να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή του σε ακόμη μία αφορμή για αποθέωση στην Πορτογαλία.