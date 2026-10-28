Ο Τζόλης τα δίνει όλα για να επιστρέψει νωρίτερα: «Μάχη» με τον χρόνο για να προλάβει το ματς με Λίβερπουλ - iefimerida.gr

O Χρήστος Τζόλης κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ώστε να δώσει το «παρών» στο εκτός έδρας ματς της Άρσεναλ με τη Λίβερπουλ.

Ο Χρήστος Τζόλης εδώ και μερικές εβδομάδες είναι στα «πιτς». Ο τραυματισμός του έμελλε να επηρεάσει την επιθετική λειτουργία της Άρσεναλ και γενικότερα την εικόνα των πρωταθλητών Αγγλίας. Κάτι που άλλωστε φάνηκε περίτρανα σε αρκετά ματς. Μέχρι και σε αυτό με τη Φλίτγουντ για το Carabao Cup. Ωστόσο, η στιγμή της επιστροφής του φαίνεται πως είναι πολύ κοντά.

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Ολοένα και περισσότερα αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Έλληνας εξτρέμ είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και η αποθεραπεία του πήγε και πάει καλύτερα από το αναμενόμενο. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να προλάβει το εκτός έδρας ματς της Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ για την Premier League με τον Χρήστο Τζόλη να είναι στην αποστολή, όπως όλα δείχνουν για την ώρα τα δεδομένα.

Ο Μίκελ Αρτέτα έχει αρκετά προβλήματα να διαχειριστεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς πέρα από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή αμφίβολη είναι η συμμετοχή των: Νόνι Μαντουέκε, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Ντέκλαν Ράις, καθώς ο καθένας εξ αυτών έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικά προβλήματα τραυματισμών. Και όλα θα κριθούν λίγο πριν το ματς του «Άνφιλντ».

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Χρήστος Τζόλης: Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ το καλοκαίρι που πέρασε δεν έκανε πολλές μεταγραφές. Λίγες και καλές. Μία από αυτές ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Ο νεαρός εξτρέμ όχι μόνο δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής στο Βόρειο Λονδίνο. Αλλά έδειξε από τα φιλικά παιχνίδια κιόλας ότι έχει όλα τα φόντα και τις ικανότητες για να είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα.

Ο Ισπανός τεχνικός τον εμπιστεύτηκε από την αρχή και εκείνος τον αποζημίωσε με τα γκολ και τις ασίστ του. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν και και οι κούρσες του και οι προσπάθειές του που ήταν όλες μία και μία. Κάτι που φάνηκε από την ώρα και τη στιγμή που τραυματίστηκε με την Εθνική Ελλάδος στα ματς του Nations League.