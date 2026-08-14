Tράμπζονσπορ, μεταγραφές: Οι Τούρκοι παίρνουν δανεικό πρώην συμπαίκτη του Σαλάχ στην Λίβερπουλ - iefimerida.gr

Η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη στην Τράμπζονσπορ, η οποία φέρνει στην Τραπεζούντα πρώην συμπαίκτη του στην Λίβερπουλ.

Όπως φαίνεται η μεταγραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τράμπζονσπορ ήταν μόνο η αρχή για την τουρκική ομάδα, αφού σύμφωνα με ρεπορτάζ, προχωράει στον δανεισμό ενός ακόμη μεγάλου ονόματος, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Αιγύπτιου στην θητεία του στην Λίβερπουλ.

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Ο λόγος για τον Ουρουγουανό επιθετικό Ντάρβιν Νιούνιεζ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Μοχάμεντ Σαλάχ την τριετία 2022-2025, κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα την σεζόν 2024-25 με την φανέλα των «κόκκινων».

Δανεικός στην Τράμπζονσπορ ο Νούνιεζ

Αυτή την περίοδο, ο Ντάρβιν Νούνιεζ αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, με τους Τούρκους να έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να φέρουν τον 27χρονο επιθετικό στην Τραπεζούντα ως δανεικό και μαζί με τον Σαλάχ να αποτελέσουν την πιο «καυτή» επιθετική δυάδα στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Ο παίκτης αναμένεται αύριο στις εγκαταστάσεις της ομάδας, ώστε να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις και να υπογράψει την συμφωνία με την Τράμπζονσπορ.

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Το φετινό καλοκαίρι αποτελεί ένα από τα πιο συναρπαστικά στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, με πολλά τεράστια ονόματα να μετακομίζουν στην γειτονική χώρα.