Αδιανόητη τραγωδία στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης που συγκρούστηκε με τερματοφύλακα στο γήπεδο και έπαθε ανακοπή - iefimerida.gr

Τραγωδία στον αθλητισμό στην Ισπανία, καθώς ο Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα, επιθετικός της Τενερίφης, έφυγε από τη ζωή, μετά τη σφοδρή σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο.

Η σύγκρουση προκάλεσε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, από την οποία οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Όμως, η νευρολογική κατάστασή του επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να επανέλθει.

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Την είδηση επιβεβαίωσε η ομάδα του με μια συγκλονιστική ανακοίνωση. «Είμαστε συντετριμμένοι από τον πόνο, με έναν κόμπο στον λαιμό, και αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια», αναφέρει στην αρχή του μηνύματός της η ομάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τενερίφη και στην Ανδόρα, όταν το σκορ ήταν ισόπαλο 2-2.

Ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, Χεσούς Οουόνο, βγήκε έξω από την περιοχή του για να απομακρύνει μια ψηλή μπαλιά και χτύπησε με δύναμη με το γόνατό του τον Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

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Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή για πέντε λεπτά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε ασθενοφόρο.

Η αναμέτρηση διακόπηκε έπειτα από συμφωνία των δύο ομάδων. Όπως κατέγραψε στο φύλλο αγώνα ο διαιτητής Μανουέλ Άνχελ Πέρεθ Ερνάντεθ, οι ποδοσφαιριστές ενημέρωσαν ότι «δεν βρίσκονται σε ψυχολογική κατάσταση για να συνεχίσουν το παιχνίδι».

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Οι στιγμές αγωνίας και το τραγικό τέλος

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστή η πραγματική σοβαρότητα του περιστατικού. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ είχε υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, ωστόσο οι διασώστες κατάφεραν να αποκαταστήσουν τον σφυγμό του με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Η πρώτη ανακοίνωση της Τενερίφης είχε αφήσει ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας. «Ο ποδοσφαιριστής της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Nuestra Señora de Candelaria, σε σταθερή κατάσταση, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής του», ανέφερε αρχικά ο σύλλογος.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας ακολούθησε μια πολύ πιο ανησυχητική ενημέρωση. «Η ιατρική κατάσταση του Χεσούς ντε Μιγκέλ έχει παρουσιάσει νευρολογική επιδείνωση. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση τις επόμενες ώρες», ανακοίνωσε η ομάδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η χειρότερη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης, όταν η Τενερίφη επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής πέθανε στις 8:00.

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«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το γεμάτο θλίψη συναίσθημα», ανέφερε ο σύλλογος σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση.

«Βρισκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του ανθρώπων και όλης της οικογένειας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή την τραγική κατάληξη», πρόσθεσε.

Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η La Liga θα κηρύξουν ημέρες εθνικού πένθους, ενώ όλοι οι επερχόμενοι αγώνες πρωταθλήματος και Copa del Rey θα ξεκινήσουν με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του επιθετικού της Τενερίφης.