Τραγωδία: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε μετά από ένοπλη ληστεία - iefimerida.gr

Τραγική είδηση ήρθε από την Γκάνα, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής Ντομινίκ Φριμπόνγκ έχασε τη ζωή του σε ένοπλη ληστεία.

Ο 20χρονος επιθετικός της Μπερεκούμ Τσέλσι τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο λεωφορείο της ομάδας, την ώρα που επέστρεφε από αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην FC Σαμαρτέξ. Η επίθεση σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στην περιοχή Αχιρέσου, όπου οι δράστες σταμάτησαν το όχημα και ανάγκασαν παίκτες και προσωπικό να διαφύγουν.



