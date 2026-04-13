Τραγωδία: Ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε μετά από ένοπλη ληστεία - iefimerida.gr

Τραγική είδηση ήρθε από την Γκάνα, καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής Ντομινίκ Φριμπόνγκ έχασε τη ζωή του σε ένοπλη ληστεία.
Ο 20χρονος επιθετικός της Μπερεκούμ Τσέλσι τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο λεωφορείο της ομάδας, την ώρα που επέστρεφε από αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην FC Σαμαρτέξ. Η επίθεση σημειώθηκε σε δρόμο κοντά στην περιοχή Αχιρέσου, όπου οι δράστες σταμάτησαν το όχημα και ανάγκασαν παίκτες και προσωπικό να διαφύγουν.
