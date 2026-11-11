Τραγωδία για συμπαίκτη του Νεϊμάρ στη Σάντος -Δολοφόνησαν τον πατέρα του για οικονομική διαφορά με ιερόδουλη [βίντεο] - iefimerida.gr

Το απόλυτο σοκ βιώνει ο Ρόνι με τη δολοφονία του πατέρα του, με τον Νεϊμάρ να διαθέτει το ιδιωτικό του αεροσκάφος, προκειμένου ο συμπαίκτης του και η οικογένειά του να μετακινηθούν άμεσα στην περιοχή.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες πίσω από τη δολοφονία του πατέρα του Ρόνι, συμπαίκτη του Νεϊμάρ στη Σάντος. Μία 48χρονη συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε, επικαλούμενη οικονομική διαφορά μετά από ερωτική συνεύρεση.

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Ο 72χρονος Μαριζέρσον Μπαρμπόσα Καρνέιρο έπεσε νεκρός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην πολιτεία Πάρα, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί μία 48χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να ομολόγησε την πράξη της, με τη Σάντος να είναι συγκλονισμένη.

Η οικονομική διαφορά που φέρεται να οδήγησε στο έγκλημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στην πόλη Τέρα Άλτα της πολιτείας Πάρα, στη βόρεια Βραζιλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 48χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στον 72χρονο, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί μεταξύ τους οικονομική διαφορά.

Όπως φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, περίπου μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία είχε συναντηθεί ερωτικά με τον Μαριζέρσον Μπαρμπόσα Καρνέιρο έναντι χρηματικής αμοιβής. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει το ποσό που είχαν συμφωνήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ τους.

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Η αντιπαράθεση φέρεται να κορυφώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν η γυναίκα επιτέθηκε στον 72χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η 48χρονη συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ενώ κατασχέθηκε και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η κίνηση του Νεϊμάρ για να σταθεί στο πλευρό του Ρόνι

Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, ο Ρόνι είχε στο πλευρό του τόσο τη διοίκηση της Σάντος όσο και τους συμπαίκτες του, με τον Νεϊμάρ να προχωρά σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση συμπαράστασης και ανθρωπιάς.

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Μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση, η Σάντος έδωσε στον ποδοσφαιριστή άδεια χωρίς προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής, προκειμένου να ταξιδέψει στην πολιτεία Πάρα, να βρεθεί κοντά στους συγγενείς του και να αναλάβει τις απαραίτητες οικογενειακές και διαδικαστικές υποχρεώσεις μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο Νεϊμάρ, από την πλευρά του, διέθεσε το ιδιωτικό του αεροσκάφος, ώστε ο συμπαίκτης του και τα μέλη της οικογένειάς του να μπορέσουν να μεταβούν το συντομότερο δυνατό στην περιοχή.

Ο Ρόνι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ για την πολύτιμη βοήθειά του, αλλά και τη διοίκηση της Σάντος για τη στήριξη και την κατανόηση που επέδειξε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

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Μάλιστα, ο Νεϊμάρ αντέδρασε στην ανάρτηση του συμπαίκτη του με μια καρδιά, στέλνοντας το δικό του μήνυμα συμπαράστασης. Παράλληλα, δεκάδες ήταν τα μηνύματα από ποδοσφαιριστές και ανθρώπους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Η δύσκολη σχέση με τον πατέρα του Ρόνι

Η οικογενειακή ιστορία του Ρόνι κάνει την τραγωδία ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς η σχέση του με τον βιολογικό του πατέρα δεν ήταν πάντοτε στενή. Οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη σε μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει κυρίως κοντά στους παππούδες του.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι δύο άνδρες είχαν καταφέρει να αποκαταστήσουν την επικοινωνία τους. Ο ποδοσφαιριστής επισκεπτόταν τον πατέρα του όποτε του το επέτρεπαν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις και οι διακοπές του.