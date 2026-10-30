Η τραγική ιστορία του ποδοσφαιριστή που μπήκε στο νοσοκομείο για επέμβαση ρουτίνας και έμεινε 39 χρόνια σε κώμα - iefimerida.gr

Η ιστορία του Ζαν-Πιερ Αντάμς είναι μία από τις πιο τραγικές στον κόσμο του ποδοσφαίρου - Ένα ιατρικό λάθος τον κράτησε σε κώμα για 39 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του.

Η ιστορία του Ζαν-Πιερ Αντάμς είναι μία από τις πιο τραγικές στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας είδε τη ζωή του να αλλάζει για πάντα εξαιτίας ενός ιατρικού λάθους.

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